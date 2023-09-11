Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair Aspor'a özel açıklamalarda bulunuyor.

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Çebi'nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"RAMOS TRANSFERİNDE KİMSE SPONSORLUK DESTEĞİ VERMEDİ"

"Ramos herkesin takımında görmek istediği biri. Ramos bize geldi de almadık mı? Rakamları okudunuz. Bu rakam 14-15 milyon Euro. Vergileriyle 25 milyon Euro. 2 yılda 50 milyon Euro. Ramos iyi oynarsa, buradan gönderemezsiniz. Dolayısıyla 50 milyon Euro. Asbaşkanıma da söyledim. O süreç içerisinde kimse sponsorluk desteği vermedi. Serhan kardeşim de kovaladı ama olmadı. Konunun 6 milyon Euro gibi gösterilmesi doğru değil. Artı ben bunun 8 milyon Euro ve menajerlik ücretini karşılayacağını kabul ettim ama olmadı. Her kulüp birilerini kovalar olur, olmaz. Beşiktaş'ın geleceğini de düşünmek zorundayım. Bu transfer konusunda Serhan'ın hiçbir hatası yok. Benim vereceğim nihai kararlar vardır. Ben bu nihai kararı, Beşiktaş'ın geleceğini düşünerek verdim."

"TÜRK FUTBOLU ADINA BU TRANSFERLER DOĞRU DEĞİL"

"Türk futbolu adına bu transferleri doğru buluyor musunuz, doğru bulmuyorum. Bunun sonu yok. Bunları hala yapmaya devam ediyorsak, bu doğru değil. Süper Lig'de maksimum 23-25 milyon Euro'lu bütçeli bir takım yaparsanız gelir ve giderinizi dengelersiniz. Vergi ödemeyip, banklara borçlanarak, kurlar artarken kulübü sıkıntı sokarak... Sonra da vergi dairesine gideceksiniz, benim borcumu erteleyin diyeceksiniz. Bizim belirli limitlere inmemiz lazım."

"SUUDİ ARABİSTAN FİYATLARI İKİYE KATLADI"

"Suudi Arabistan bu sene fiyatları ikiye katladı. Transferler geç oluyor, karşınıza şu geliyor, "Ben biraz daha beklemek istiyorum. Suudi Arabistan'dan teklif bekliyorum." Transfer kolay bir şey değil. Transferde oyuncunun gönlü olacak. Takımı bırakacak. Ailesi onaylayacak. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde zaman alıyor. Artan fiyatlardan dolayı birçok iyi oyuncu beklemeyi tercih etti. Biz de çabuk alalım diye çok hızlı transfer yapmayı tercih etmedik."

"TAKIMDA HOCANIN İSTEMEDİĞİ BİR OYUNCU YOK"

"Hocanın istemediği bir oyuncunun şu anda takımda olduğunu düşünmüyorum. Bu bir ekip işiydi. Ekonominin izin verdiği ölçüde transferler gerçekleşmiştir."

"GÖKHAN İNLER BEŞİKTAŞ'TA JÜBİLE YAPMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ"

"Gökhan İnler ile görüştüm. Dünya futbolunda yeri olan bir oyuncu. Birçok oyuncu tanıyor. Çok iyi bir Beşiktaşlı. Biz sportif direktör arayışı için görüştük. O da bu sene Beşiktaş'ta jübile yapmak istediğini söyledi. Bunun üzerine benim de istediğim bir şey vardı, takımda ağabeylik yapacak biri. Bunun için birini çok istiyordum. Biz Gökhan'la buraya geldik. Ekonomik olarak istediklerini bir futbolcu olmaktan daha öte."

"TRANSFERLERDE BU ZAMANA KADAR YANLIŞ YAPMADIM"

"Transferlerde bu zamana kadar yanlış bir yaptığımı düşünmüyorum. Bir de transfer çalımı diye bir şey var. Ben bugüne kadar kimseye transfer çalımı atmadım. Ama birileri iddia ediyorsa bunlar; Gedson'dur, Ghezzal'dır. Rashica'yı ben çok istedim ve aldım."

"RASHICA'YA SON ANDA ARAMA OLDU"

"Rashica'ya son anda arama oldu. Oyuncuya ve menajerine baskı yapıldı. Bitmiş transferdi. Maalesef uçak 3 saat geç kalktı."

"YÜZDE 99 ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ"

"Bütün oyuncularımı iyi ki aldım diyorum ve demeye de devam edeceğim. Bu işler parayla pulla olmuyor. Olsaydı, transfer döneminin şampiyonları lig bitmeden tescil edilirdi. En iyi takım şu anda Beşiktaş. Her türlü değerlere bakın en iyisi bizde. "Yüzde 99 şampiyonuz. Ben bunu pandemide söyledim, 3 tane kupa aldık. Bekle, gör. Son gülen iyi güler. Bekleyeceğiz"

"SPONSORLUK ANLAŞMASI BİTMEK ÜZERE"

"Stadımızın yeri, kıymeti belli. Dolayısıyla bana göre paha biçilemez. Mühim olan bunu dünyaya göstermek. Federasyon çok doğru bir iş yapmıştır. Daha önce bunu göstermesi gereken yerler vardır. Umarım kabul edilir. Bu stadyum hak ettiği değeri görür. Sponsorluk anlaşması bitmek üzere. Yüzde yüz önümüzdeki hafta biter. Beşiktaş adına ve markasına yakışır olacak."

"DENİZ TÜRÜÇ'Ü İSTEMEDİK, UMUT MERAŞ AYRILMAK İSTİYOR"

"Deniz Türüç'ü biz istemedik. Herhangi bir girişimimiz olmadı. Umut Meraş, gitmek istiyor. Bir takım var. Onun başkanı beni aradı."