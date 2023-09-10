Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Vincent Aboubakar'a çılgın teklif! Kamerunlu golcünün yanıtı...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Vincent Aboubakar'a çılgın teklif! Kamerunlu golcünün yanıtı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer döneminin kapanmasına günler kala Beşiktaş'ta sıcak bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların golcüsü Vincent Aboubakar, astronomik bir teklif aldı. Kamerunlu forvetin bu teklife yanıtı gecikmedi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 19:56
ARDA AKDENİZ
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Vincent Aboubakar'a çılgın teklif! Kamerunlu golcünün yanıtı...

Beşiktaş, transfer döneminde 8 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Vincent Aboubakar'a çılgın teklif! Kamerunlu golcünün yanıtı...

Ayrıca geçen yıl siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl'ün de bonservisi alındı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Vincent Aboubakar'a çılgın teklif! Kamerunlu golcünün yanıtı...

Kartal, Romain Saiss, Redmond, N'Koudou, Welinton, Kerem Atakan Kesgin, Javi Montero gibi isimlerle yollarını ayırdı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Vincent Aboubakar'a çılgın teklif! Kamerunlu golcünün yanıtı...

Türkiye'de transfer döneminin bitmesine az bir süre kala siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Vincent Aboubakar'a çılgın teklif! Kamerunlu golcünün yanıtı...

İtalyan basınından Tutto Mercato'nun haberine göre Vincent Aboubakar, Katar'ın Al-Rayyan takımından teklif aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Vincent Aboubakar'a çılgın teklif! Kamerunlu golcünün yanıtı...

Al-Rayyan'ın Kamerunlu golcüye yıllık 9 milyon euro önerdiği belirtildi.

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