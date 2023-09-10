BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ - Vincent Aboubakar'a çılgın teklif! Kamerunlu golcünün yanıtı...

Beşiktaş, transfer döneminde 8 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı.
Beşiktaş, transfer döneminde 8 yeni futbolcuyu kadrosuna kattı.
Ayrıca geçen yıl siyah-beyazlılarda kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl'ün de bonservisi alındı.
Kartal, Romain Saiss, Redmond, N'Koudou, Welinton, Kerem Atakan Kesgin, Javi Montero gibi isimlerle yollarını ayırdı.
Türkiye'de transfer döneminin bitmesine az bir süre kala siyah-beyazlılarda flaş bir gelişme yaşandı.
İtalyan basınından Tutto Mercato'nun haberine göre Vincent Aboubakar, Katar'ın Al-Rayyan takımından teklif aldı.
Al-Rayyan'ın Kamerunlu golcüye yıllık 9 milyon euro önerdiği belirtildi.
31 yaşındaki oyuncunun ise teklifi reddettiği ifade edildi.
Vincent Aboubakar bu sezon Beşiktaş'ta oynadığı 9 maçta 5 gol, 1 asist kaydetti.