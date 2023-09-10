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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Fenerbahçe'den Tadic'in rövanşını o isimle almayı planlıyor!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir süre ilgilendiği Tadic'i ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırmıştı. Siyah-beyazlılar, yıldız ismi kadrosuna katarak Tadic'in rövanşını almayı planlıyor. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2023 Pazar 13:08
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Fenerbahçe'den Tadic'in rövanşını o isimle almayı planlıyor!

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta orta saha arayışları sürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Fenerbahçe'den Tadic'in rövanşını o isimle almayı planlıyor!

Siyah-beyazlılar, yaz transfer sezonunda Dusan Tadic ile uzun süre ilgilenmiş ancak yıldız oyuncu Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Fenerbahçe'den Tadic'in rövanşını o isimle almayı planlıyor!

Takvim'de yer alan habere göre Kara Kartal, Tadic'in rövanşını almak için harekete geçti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Fenerbahçe'den Tadic'in rövanşını o isimle almayı planlıyor!

Milan'da forma giyen orta saha oyuncusu Rade Krunic, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer almış ancak sarı-lacivertliler bir türlü imzayı attıramamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Fenerbahçe'den Tadic'in rövanşını o isimle almayı planlıyor!

Beşiktaş yönetimi, 29 yaşındaki başarılı orta sahanın transferi için kolları sıvadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Fenerbahçe'den Tadic'in rövanşını o isimle almayı planlıyor!

2025 yılında sözleşmesi bitecek yıldız oyuncunun menajeri ile görüşmelere başlayan Beşiktaş, taraftarına bayram yaşatmayı planlıyor.

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