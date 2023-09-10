BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Fenerbahçe'den Tadic'in rövanşını o isimle almayı planlıyor!

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta orta saha arayışları sürüyor.
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta orta saha arayışları sürüyor.
Siyah-beyazlılar, yaz transfer sezonunda Dusan Tadic ile uzun süre ilgilenmiş ancak yıldız oyuncu Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.
Takvim'de yer alan habere göre Kara Kartal, Tadic'in rövanşını almak için harekete geçti.
Milan'da forma giyen orta saha oyuncusu Rade Krunic, Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer almış ancak sarı-lacivertliler bir türlü imzayı attıramamıştı.
Beşiktaş yönetimi, 29 yaşındaki başarılı orta sahanın transferi için kolları sıvadı.
2025 yılında sözleşmesi bitecek yıldız oyuncunun menajeri ile görüşmelere başlayan Beşiktaş, taraftarına bayram yaşatmayı planlıyor.
Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Bosna Hersekli 8 numara, bu sezon 3 karşılaşmada forma giyerken gol veya asist üretemedi.
Bosna Hersek Milli Takımı'nda ise 30 kez görev alan Rade Krunic 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.