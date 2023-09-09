İngiliz basını açıkladı! Transferde Beşiktaş'ı sevindiren gelişme

Beşiktaş'ta transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala çalışmalar sürüyor.
Siyah beyazlılarda gözler yerli oyuncu takviyesine çevrildi.
Yönetim yabancı oyuncu transferini ise takımdan bir ismin ayrılması durumunda gerçekleştirecek.
Beşiktaş'ta transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala çalışmalar sürüyor.
Siyah beyazlılarda gözler yerli oyuncu takviyesine çevrildi.
Yönetim yabancı oyuncu transferini ise takımdan bir ismin ayrılması durumunda gerçekleştirecek.
Bu doğrultuda Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.
Konuyla ilgili sıcak haberi İngiliz basını açıkladı.
İşte ayrıntılar...
RIDVAN YILMAZ GERİ DÖNÜYOR!
Sol bek pozisyonu için Umut Meraş ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ı gündemine aldı.
Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Ibroxnews'ten derlediği habere göre 22 yaşındaki oyuncu, birkaç gün sonra Rangers'tan ayrılabilir.
Rıdvan Yılmaz'ın özellikle bu sezon sol bekte Borna Barisic'in önüne geçmesi beklendiği ancak milli yıldızın sakatlıklar sebebiyle yalnızca 25 dakika süre aldığı belirtildi.
Rıdvan'ın kendi bölgesi için 3. seçenek konumuna geldiği ve Beşiktaş'a kiralık olarak gidebileceği ifade edildi.
Ayrıca genç futbolcunun, Rangers'ta azalan dakikalarının ardından kulüpte kalmak istemeyeceği aktarıldı.
Geçtiğimiz sezon da sakatlıklarla boğuşan Rıdvan Yılmaz, yalnızca 15 maçta görev almıştı.
Rıdvan bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan oyuncunun, Rangers ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Rıdvan Yılmaz geçtiğimiz sezon 4 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında siyah beyazlılardan İskoç ekibine transfer olmuştu.