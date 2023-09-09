Haberler Beşiktaş İngiliz basını açıkladı! Transferde Beşiktaş'ı sevindiren gelişme

İngiliz basını açıkladı! Transferde Beşiktaş'ı sevindiren gelişme

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalan çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşanıyor. Siyah-byeazlı ekibin ilgilendiği genç oyuncu takımından ayrılabilir. Kara Kartal, oyuncuyu renklerine bağlamak üzere. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 13:36
İngiliz basını açıkladı! Transferde Beşiktaş'ı sevindiren gelişme

Beşiktaş'ta transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala çalışmalar sürüyor.

İngiliz basını açıkladı! Transferde Beşiktaş'ı sevindiren gelişme

Siyah beyazlılarda gözler yerli oyuncu takviyesine çevrildi.

İngiliz basını açıkladı! Transferde Beşiktaş'ı sevindiren gelişme

Yönetim yabancı oyuncu transferini ise takımdan bir ismin ayrılması durumunda gerçekleştirecek.

İngiliz basını açıkladı! Transferde Beşiktaş'ı sevindiren gelişme

Bu doğrultuda Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

İngiliz basını açıkladı! Transferde Beşiktaş'ı sevindiren gelişme

Konuyla ilgili sıcak haberi İngiliz basını açıkladı.

İngiliz basını açıkladı! Transferde Beşiktaş'ı sevindiren gelişme

İşte ayrıntılar...

İngiliz basını açıkladı! Transferde Beşiktaş'ı sevindiren gelişme

RIDVAN YILMAZ GERİ DÖNÜYOR!

Sol bek pozisyonu için Umut Meraş ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'ı gündemine aldı.

İngiliz basını açıkladı! Transferde Beşiktaş'ı sevindiren gelişme

Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün Ibroxnews'ten derlediği habere göre 22 yaşındaki oyuncu, birkaç gün sonra Rangers'tan ayrılabilir.

İngiliz basını açıkladı! Transferde Beşiktaş'ı sevindiren gelişme

Rıdvan Yılmaz'ın özellikle bu sezon sol bekte Borna Barisic'in önüne geçmesi beklendiği ancak milli yıldızın sakatlıklar sebebiyle yalnızca 25 dakika süre aldığı belirtildi.

İngiliz basını açıkladı! Transferde Beşiktaş'ı sevindiren gelişme

Rıdvan'ın kendi bölgesi için 3. seçenek konumuna geldiği ve Beşiktaş'a kiralık olarak gidebileceği ifade edildi.

İngiliz basını açıkladı! Transferde Beşiktaş'ı sevindiren gelişme

Ayrıca genç futbolcunun, Rangers'ta azalan dakikalarının ardından kulüpte kalmak istemeyeceği aktarıldı.

İngiliz basını açıkladı! Transferde Beşiktaş'ı sevindiren gelişme

Geçtiğimiz sezon da sakatlıklarla boğuşan Rıdvan Yılmaz, yalnızca 15 maçta görev almıştı.

İngiliz basını açıkladı! Transferde Beşiktaş'ı sevindiren gelişme

Rıdvan bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

İngiliz basını açıkladı! Transferde Beşiktaş'ı sevindiren gelişme

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan oyuncunun, Rangers ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

İngiliz basını açıkladı! Transferde Beşiktaş'ı sevindiren gelişme

Rıdvan Yılmaz geçtiğimiz sezon 4 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında siyah beyazlılardan İskoç ekibine transfer olmuştu.

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