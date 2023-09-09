Erteleme 27 Eylül’de

Takımların Avrupa kupalarında oynayacakları maçlar nedeniyle TFF tarafından ertelenen Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçlarının programı açıklandı. Buna göre Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile deplasmanda yapacağı maç 27 Eylül çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.
Takımların Avrupa kupalarında oynayacakları maçlar nedeniyle TFF tarafından ertelenen Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçlarının programı açıklandı. Buna göre Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile deplasmanda yapacağı maç 27 Eylül çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.