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Erteleme 27 Eylül’de

Takımların Avrupa kupalarında oynayacakları maçlar nedeniyle TFF tarafından ertelenen Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçlarının programı açıklandı. Buna göre Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile deplasmanda yapacağı maç 27 Eylül çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Erteleme 27 Eylül’de
Takımların Avrupa kupalarında oynayacakları maçlar nedeniyle TFF tarafından ertelenen Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçlarının programı açıklandı. Buna göre Beşiktaş'ın Adana Demirspor ile deplasmanda yapacağı maç 27 Eylül çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak.
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