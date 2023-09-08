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Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç bireysel antrenmanlara başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, topla çalışmalara başladı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 14:52
Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç bireysel antrenmanlara başladı

Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayan Beşiktaş'ta defans oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, bireysel antrenmanlara başladı.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada koordinasyon, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan taktiksel ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına, saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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