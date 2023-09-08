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Beşiktaş hızlı başladı

Üç gün izin yapan Beşiktaş, Trabzon derbisi hazırlıklarına çift idmanla başladı. Yeni transfer Bailly ilk idmanına çıkarken, hırsı ve istekli hali gözden kaçmadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 06:50
Beşiktaş hızlı başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, üç günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlıların yeni transferi Eric Bailly de takımla ilk antrenmanına çıktı. Fildişi Sahilli oyuncunun hırslı ve istekli görüntüsü, teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sakatlıkları geçen Ghezzal ve Cenk Tosun'un da takım çalışmalarının tamamına katıldığı belirtildi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Milli takımlara giden oyuncuların yer almadığı idman, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı. Sahada koordinasyon ve 5'e 2 çalışmasının ardından devam eden antrenman, dar alanda yapılan pas ve koşularla tamamlandı. Siyah-beyazlılar akşam saatlerinde de taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.

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