Haberler Beşiktaş Eric Bailly imzayı attı!

Eric Bailly imzayı attı!

Beşiktaş'ta yeni transferi Eric Bailly, dün kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, yeni transfer Bailly ile Beşiktaş Stadyumu'nda bir araya geldi. Kocadağ, Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Bailly'e "Beşiktaş'a hoş geldin" diyerek başarılar diledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Eric Bailly imzayı attı!
Beşiktaş'ta yeni transferi Eric Bailly, dün kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, yeni transfer Bailly ile Beşiktaş Stadyumu'nda bir araya geldi. Kocadağ, Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Bailly'e "Beşiktaş'a hoş geldin" diyerek başarılar diledi.
DİĞER
Son dakika Galatasaray transfer haberi: Galatasaray'da flaş karar! Takımın yıldızları Nelsson ve Boey için...
PKK'nın kasası patladı! Sözde iş kadını üzerinden milyonluk para transferi
KABIZLIK PROBLEMİ ÇEKENLER ! BU VİDEO SİZİN İÇİN 👊
F.Bahçe'ye Fransız duvar! Teklif iletildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın cevabı sonrası işler karıştı!
Kartal'da yerli harekatı! İç transferde kollar sıvandı
İstanbul namaz vakitleri 2023
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 EYLÜL | Kendinizi dinlemekten korkmayın!
METEOROLOJİ'DEN 11 İLE SARI UYARI | Marmara'yı fırtına, Ege'yi sağanak vuracak!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor yeni transferine kavuştu! Trabzonspor yeni transferine kavuştu! 03:46
Trabzonspor yeni transferine kavuştu! Trabzonspor yeni transferine kavuştu! 01:23
F.Bahçe'ye Fransız duvar! Teklif iletildi F.Bahçe'ye Fransız duvar! Teklif iletildi 00:35
Ballon d'Or adayları belli oldu! Ballon d'Or adayları belli oldu! 23:54
Livakovic'e büyük onur! Dev ödüle aday gösterildi Livakovic'e büyük onur! Dev ödüle aday gösterildi 23:54
G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! 23:54
Daha Eski
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 23:54
G.Saray'dan Tete açıklaması! FIFA... G.Saray'dan Tete açıklaması! FIFA... 23:54
İspanya'da skandal hata! Icardi'nin kız kardeşi... İspanya'da skandal hata! Icardi'nin kız kardeşi... 23:54
Trabzonspor'da ayrılık! Yeni adresi belli oldu Trabzonspor'da ayrılık! Yeni adresi belli oldu 23:54
Dalic'ten transfer yorumu: Livakovic'in F.Bahçe'ye gitmesi... Dalic'ten transfer yorumu: Livakovic'in F.Bahçe'ye gitmesi... 23:54
Tarihi rakam! Listeye göre 4 büyükler... Tarihi rakam! Listeye göre 4 büyükler... 23:54