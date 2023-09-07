Eric Bailly imzayı attı!

Beşiktaş'ta yeni transferi Eric Bailly, dün kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, yeni transfer Bailly ile Beşiktaş Stadyumu'nda bir araya geldi. Kocadağ, Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Bailly'e "Beşiktaş'a hoş geldin" diyerek başarılar diledi.
Beşiktaş'ta yeni transferi Eric Bailly, dün kendisini siyah-beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, yeni transfer Bailly ile Beşiktaş Stadyumu'nda bir araya geldi. Kocadağ, Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Bailly'e "Beşiktaş'a hoş geldin" diyerek başarılar diledi.