Beşiktaş'ın cevabı sonrası işler karıştı!... Arsenal'le Pepe kapışması!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kadrosuna son olarak Bailly'i katan siyah-beyazlılar, uzun süredir gündeminde olan bir diğer yıldız Pepe için girişimlerini sürdürüyor. Hem oyuncu hem de kulübe Arsenal ile yapılan görüşmelerde önemli ölçüde ilerleme sağlanırken, İngiliz ekibinin bonservis ısrarı görüşmelerin yavaşlamasına neden oldu. Arsenal'li yıldız, siyah-beyazlı ekibe transfer olmayı prensipte kabul etti. Hatta L'Equipe'in haberine göre Pepe, Paris'te sağlık kontrolünden bile geçti. Ancak ne olduysa bu haberlerin ardından görüşmelerde sıkıntı çıkmaya başladı.

BAŞKA GÖRÜŞME OLMAYACAK

İngiliz kulübü, daha önce göndermek için büyük çaba harcadığı Pepe için Beşiktaş yönetime, "Onu 4 milyon sterlin'den aşağıya bir rakama bırakmayız" dedi. Siyah-beyazlılar ise, Pepe'nin mali yükünden kurtulmak isteyen Arsenal'in bu restine aynı şekilde karşılık verirken, "Evet, Pepe'yi istiyoruz. Ama onun için size para ödeyemeyiz" yanıtını verdi. Kara Kartal işi bitirmek istiyor, İngilizler ise nazlanıyor; son dönemece girilen Pepe transferi bu nedenle sonuçlanamıyor. Kulüpten alınan bilgiye göre siyah-beyazlılar, Arsenal ile 15 Eylül'e kadar başka bir görüşme yapmama kararı aldı.

MULEKA GİDERSE SÜREÇ HIZLANACAK

Beşiktaş yönetiminin, Pepe transferinde elini güçlü tutabilmesinin nedeni elinde formda bir Muleka olması. Kongolu oyuncu için bir çok kulüpten teklif alan Kartal, Güneş'in raporuyla 23 yaşında ki yıldızı şu an için bırakmayı düşünmüyor. Ancak 15 Eylül tarihine kadar Muleka için gelen tekliflerin seviyesi yükselirse, yönetim Pepe için yeni bir teklif daha yapabilir.

BAILLY ÖRNEK OLDU

Siyah-beyazlıların listesindeki Nicolas Pepe için Al Shabab da devrede.. Bu akşama kadar transfer dönemi devam eden Arabistan kulübüyle bir anlaşma olmazsa, Arsenal'in önünde sadece Beşiktaş'ın resmi teklif kalacak. İngiliz basını Manchester United'ın kadrosunda düşünmediği Bailly'i yüksek maaşından kurtulmak için Beşiktaş'ın şartlarını kabul etmesini örnek göstererek; Arsenal'in de Pepe'yi bonservissiz verme teklifini kabul edeceğini iddia etti.

Arsenal'ın 2019'da transfer ettiği Pepe, İngiliz ekibiyle 112 maça çıktı ve 27 gol, 21 asistlik katkı sağladı. Pepe 37 kez de Milli takım formasını giyerken, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.