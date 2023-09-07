Haberler Beşiktaş Beşiktaş Park finale aday

Beşiktaş Park finale aday

Beşiktaş Stadyumu, 2026 ve 2027’deki UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Finalleri ev sahipliğine aday gösterildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 06:50
Beşiktaş Park finale aday
Dünyanın en modern statlarından biri olarak gösterilen, Türkiye'nin ilk akıllı stadı unvanına ve hibrit çim zeminine sahip olan İstanbul Boğazı'nın incisi Beşiktaş Park Stadyumu, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapması için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aday olarak gösterildi. Çevre ve engelli dostu mimarisiyle öne çıkan, ulaşım kolaylığına sahip olan, 42 bin 445 seyirci kapasiteli Beşiktaş Stadyumu, 2019 yılında Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa müsabakasına da ev sahipliği yapmıştı. Finallerin ev sahipliğine ilişkin karar UEFA Yönetim Kurulu tarafından 2024 Mayıs ayında yapılacak değerlendirme toplantısında verilecek.
DİĞER
Esra Erol’da aile dramı akıllara durgunluk verdi! Esra Erol’da büyük yüzleşme: Kardeşlerine sprey sıkıp…
PKK'nın kasası patladı! Sözde iş kadını üzerinden milyonluk para transferi
KABIZLIK PROBLEMİ ÇEKENLER ! BU VİDEO SİZİN İÇİN 👊
F.Bahçe'ye Fransız duvar! Teklif iletildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın cevabı sonrası işler karıştı!
Kartal'da yerli harekatı! İç transferde kollar sıvandı
İstanbul namaz vakitleri 2023
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 EYLÜL | Kendinizi dinlemekten korkmayın!
METEOROLOJİ'DEN 11 İLE SARI UYARI | Marmara'yı fırtına, Ege'yi sağanak vuracak!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor yeni transferine kavuştu! Trabzonspor yeni transferine kavuştu! 03:46
Trabzonspor yeni transferine kavuştu! Trabzonspor yeni transferine kavuştu! 01:23
F.Bahçe'ye Fransız duvar! Teklif iletildi F.Bahçe'ye Fransız duvar! Teklif iletildi 00:35
Ballon d'Or adayları belli oldu! Ballon d'Or adayları belli oldu! 23:54
Livakovic'e büyük onur! Dev ödüle aday gösterildi Livakovic'e büyük onur! Dev ödüle aday gösterildi 23:54
G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! 23:54
Daha Eski
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 23:54
G.Saray'dan Tete açıklaması! FIFA... G.Saray'dan Tete açıklaması! FIFA... 23:54
İspanya'da skandal hata! Icardi'nin kız kardeşi... İspanya'da skandal hata! Icardi'nin kız kardeşi... 23:54
Trabzonspor'da ayrılık! Yeni adresi belli oldu Trabzonspor'da ayrılık! Yeni adresi belli oldu 23:54
Dalic'ten transfer yorumu: Livakovic'in F.Bahçe'ye gitmesi... Dalic'ten transfer yorumu: Livakovic'in F.Bahçe'ye gitmesi... 23:54
Tarihi rakam! Listeye göre 4 büyükler... Tarihi rakam! Listeye göre 4 büyükler... 23:54