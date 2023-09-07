Beşiktaş Park finale aday

Dünyanın en modern statlarından biri olarak gösterilen, Türkiye'nin ilk akıllı stadı unvanına ve hibrit çim zeminine sahip olan İstanbul Boğazı'nın incisi Beşiktaş Park Stadyumu, 2026 ve 2027 yıllarında düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi finallerinden birine ev sahipliği yapması için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından aday olarak gösterildi. Çevre ve engelli dostu mimarisiyle öne çıkan, ulaşım kolaylığına sahip olan, 42 bin 445 seyirci kapasiteli Beşiktaş Stadyumu, 2019 yılında Liverpool ve Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa müsabakasına da ev sahipliği yapmıştı. Finallerin ev sahipliğine ilişkin karar UEFA Yönetim Kurulu tarafından 2024 Mayıs ayında yapılacak değerlendirme toplantısında verilecek.