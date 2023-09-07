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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da yerli harekatı! İç transferde kollar sıvandı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Beşiktaş'ta gözler iç transfere çevrildi. Siyah-beyazlılar Cenk Tosun ve Salih Uçan’la sözleşme uzatma görüşmelerini hızlandırdı. Kartal, iki oyuncusuna da imza attırmak istiyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da yerli harekatı! İç transferde kollar sıvandı

Beşiktaş, iç transferde düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar, Cenk Tosun ve Salih Uçan ile sözleşme uzatmak için görüşmelerini hızlandırdı. Yönetimi iki oyuncuyu da imza attırmak istiyor.

Cenk Tosun'un ilk görüşmede siyah-beyazlılardan yıllık 45 milyon TL istediği öğrenilirken, Yönetim tecrübeli golcüyle ortak bir noktada buluşmaya çalışıyor. Sakatlığını atlatan Cenk Tosun'un takım planlamasında büyük önemi bulunuyor.

Salih Uçan ile de görüşmeler devam ediyor. Tecrübeli orta saha oyuncusu, siyah-beyazlılardan yıllık 40 milyon TL istiyor. Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin oldukça önem verdiği Salih Uçan ile de ortak bir rakamda anlaşmayı amaçlıyor.

İki futbolcunun da sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor.

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