Kartal kupaya aday

Opta/Stats Performans firması, UEFA Konferans Ligi'ni kazabilecek takımları açıkladı. İstatistik üzerinde çalışan bu firma, her yıl kupaları kimin kazanabileceğini tahmin ediyor. Temsilcilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yer aldığı turnuvada da kazanma potansiyeli en yüksek takımlar belli oldu. UEFA Konferans Ligi'nde favoriler arasında gösterilen Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin istatistik verileri açıklandı. Kupayı kazanması muhtemel birinci takım olarak İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa gösterildi. Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın grubunda Club Brugge, Bodo/Glimt ve Lugano yer alıyor.