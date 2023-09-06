Afrika tehlikesi

Beşiktaş'ta Afrika Kupası tehlikesi dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar, Bailly ile sözleşme imzalayarak yaz dönemindeki 9'uncu transferini gerçekleştirdi. Ancak siyah-beyazlılarda dikkat çeken nokta, Afrika Kupası'nın oynanacağı sezonda transferlerin çoğunun Afrika kıtasından olması.

Transfer döneminde yabancı olarak Amartey, Rebic, Onana, Chamberlain, Rashica, Zaynutdinov ve Bailly'e imza attıran Beşiktaş'ta; yenilerden Amartey, Onana ve Bailly ile eskilerden Aboubakar, Colley, Masuaku, Ghezzal ve Muleka da Afrikalı. kadrodaki 14 yabancının tam 8 tanesinin ocak ayında düzenlenecek Afrika Kupası'na gitmesi ve takımı yalnız bırakması riski doğuyor.

Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihleri arasında Fildişi Sahili'nde düzenlenecek. Aynı tarihlerde Beşiktaş ligde Karagümrük, Pendik, Adana Demir, Sivas, Trabzon ve Kayseri ile karşılaşacak. Bu araya Beşiktaş'ın tam 6 maçının denk gelmesi, 8 futbolcunun da tamamen takımda olmayacağı anlamını taşımıyor. Grupta oynanacak maçlara göre erken dönüşler olabilir.

ABOUBAKAR

Kader maçı 12 Eylül'de Kamerun ile Burundi arasında oynanacak. İki ülke de 4 puanda. Kupaya katılması halinde Aboubakar'ın en az 5 maçı kaçırması büyük olasılık.

MASUAKU

Afrika Kupasına gitmesi de Sudan ile oynayacakları maça bağlı. Grupta Moritanya 8 puanla lider, Demokratik Kongo ve Gabon 7, Sudan ise 6 puanda.

MULEKA

Kongo milli takımı teknik direktörü, Muleka'yı çok fazla tercih etmiyor ve son 7 maç çağrılmadı. Ama katılması durumunda geniş kadroda yer bulması sürpriz olmaz.

COLLEY

Son 5 yılda bütün milli maçlara çağırıldı. Gambiya son maçta Kongo'dan puan alması halinde kupaya katılacak ve kader maçı Kongo ile 10 Eylül'de.

AMARTEY

Gana milli takımının stoperi Amartey, ülkesinin milli takımına sürekli çağrıldığı için Afrika Kupası'nda yer alacak ve en az 3 maç kaçıracak.

GHEZZAL

Uzun süren sakatlığını yeni atlatan Rachid Ghezzal'ın, form tutması halinde mutlaka Cezayir milli takımına çağrılması bekleniyor.

ONANA

Gitmesi en düşük ihtimal olan futbolcu durumunda. Çünkü Kamerun oynadığı son 10 karşılaşmada kendine hiç yer bulamadı.