Haberler Beşiktaş SON DAKİKA - Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly İstanbul'a geldi!

SON DAKİKA - Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly İstanbul'a geldi!

Son dakika spor haberi: Transferde hummalı bir operasyon yürüten Beşiktaş'tan savunma hattına flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, Manchester United'da forma giyen Eric Bailly transferinde mutlu sona ulaştı. Kara-Kartal'ın anlaşmaya vardığı 29 yaşındaki stoper İstanbul'a geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 21:33 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 21:55
SON DAKİKA - Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly İstanbul'a geldi!

Beşiktaş savunma hattına önemli bir takviye yaptı. Siyah-beyazlılar, İngiliz devi Manchester United'dan Eric Bailly'i transfer etti. Fildişili futbolcunun Kara-Kartal'a yıllık maliyeti 3.5 milyon euro olacak.

Beşiktaş, yeni transferi Bailly'yi UEFA Konferans Ligi kadrosuna da dahil etti.

İSTANBUL'A GELDİ!

Siyah-beyazlıların transferinde mutlu sona ulaştığı Eric Bailly, İstanbul'a geldi.

Bailly, geçen sezonu Fransız ekibi Marsilya'da kiralık olarak geçirmişti.

ERIC BAILLY KİMDİR?

29 yaşındaki Fildişili stoper Eric Bailly, futbola Espanyol altyapısından başladı. 2015'te Villarreal'e 5.7 milyon euro bonservis bedeliyle, 2016'da Manchester United'a 38 milyon euro karşılığında transfer oldu.

DİĞER
Ali- Vuslat Doğan Sabancı çiftinin oğulları Emrecan Sabancı kazanın ardından ilk kez görüntülendi! Korkunç kazanın izleri yüzünde
Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar
F.Bahçe UEFA Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu!
PFDK sevk kararlarını duyurdu!
Başkan Erdoğan'dan gençlere vergisiz telefon müjdesi!
TRT Spor CANLI İZLE - TRT SPOR CANLI YAYIN (HD) CANLI MAÇ İZLE!
YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar 2023?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Filenin Efeleri gruptan çıktı! Filenin Efeleri gruptan çıktı! 21:40
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 21:32
A Milli Takım Ermenistan maçına hazırlanıyor A Milli Takım Ermenistan maçına hazırlanıyor 21:16
G.Saray herkesi solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları G.Saray herkesi solladı! İşte Süper Lig'in en değerli yıldızları 20:58
G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı! 19:48
PFDK sevk kararlarını duyurdu! PFDK sevk kararlarını duyurdu! 19:40
Daha Eski
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu! Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi kadrosu belli oldu! 18:42
Merih'ten flaş transfer sözleri: Süper Lig'den... Merih'ten flaş transfer sözleri: Süper Lig'den... 18:38
Salih Uçan'dan Kuntz yorumu: Birbirimizi tanımıyorduk Salih Uçan'dan Kuntz yorumu: Birbirimizi tanımıyorduk 18:27
ABD ve Sırbistan yarı finalde! ABD ve Sırbistan yarı finalde! 18:21
Man. United'da Altay Bayındır gelişmesi! Man. United'da Altay Bayındır gelişmesi! 17:53
F.Bahçe UEFA Konferans Ligi kadrosunu açıkladı! F.Bahçe UEFA Konferans Ligi kadrosunu açıkladı! 16:51