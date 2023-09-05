SON DAKİKA - Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly İstanbul'a geldi!

Beşiktaş savunma hattına önemli bir takviye yaptı. Siyah-beyazlılar, İngiliz devi Manchester United'dan Eric Bailly'i transfer etti. Fildişili futbolcunun Kara-Kartal'a yıllık maliyeti 3.5 milyon euro olacak.

Beşiktaş, yeni transferi Bailly'yi UEFA Konferans Ligi kadrosuna da dahil etti.

İSTANBUL'A GELDİ!

Siyah-beyazlıların transferinde mutlu sona ulaştığı Eric Bailly, İstanbul'a geldi.

Bailly, geçen sezonu Fransız ekibi Marsilya'da kiralık olarak geçirmişti.

ERIC BAILLY KİMDİR?

29 yaşındaki Fildişili stoper Eric Bailly, futbola Espanyol altyapısından başladı. 2015'te Villarreal'e 5.7 milyon euro bonservis bedeliyle, 2016'da Manchester United'a 38 milyon euro karşılığında transfer oldu.