Plase Nino

Bailly transferinde pürüz yaşanması durumunda Fluminense'nin 26 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Nino için girişimlerin hızlandırılacağı ifade edildi. Daha önce Brezilya ekibinin Nino için 7 milyon euro peşin para istemesi nedeniyle görüşmeler tıkanma noktasına gelirken, siyah-beyazlıların bu rakamı ödeyebileceğini ancak 2.5 milyon euro peşin, 4.5 milyon euro vadeli şeklinde olacağını iletti. Fluminense cephesi, Beşiktaş'ın teklifi sonrasında tedbirden Nino'yu Fortaleza maçında oynatmadı. 26 yaşındaki Brezilyalı stoper, takımıyla 222 maça çıktı.