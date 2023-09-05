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Beşiktaş'ta zor günler kapıda! 3 ay içinde...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Yeni sezonda şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde mücadelesini sürdürecek siyah-beyazlıları zorlu bir dönem bekliyor. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 09:30
Beşiktaş'ta zor günler kapıda! 3 ay içinde...

Bu sezon oynadığı 9 resmi maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş'ı, yıl sonuna kadar oldukça yoğun bir fikstür bekliyor.

Beşiktaş'ta zor günler kapıda! 3 ay içinde...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Kartal, bu maçın ardından 21 Eylül'de UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Belçika ekibi Club Brugge'a konuk olacak.

Beşiktaş'ta zor günler kapıda! 3 ay içinde...

Siyah-beyazlı takım, Belçika deplasmanının ardından iç sahada Kayserispor'u ağırlayacak. Konyaspor ile deplasmanda karşılaşıp 5 Ekim'de İsviçre ekibi Lugano'yu konuk edecek Beşiktaş, bu maçın ardından iç sahada İstanbulspor ile oynayacak.

Beşiktaş'ta zor günler kapıda! 3 ay içinde...

9. haftada Galatasaray deplasmanına gidecek Beşiktaş, 26 Ekim'de Norveç'te Bodo/ Glimt'le oynayacak. Ardından iç sahada G.Antep'i konuk edecek Kartal, Antalyaspor ile oynanacak lig maçının ardından 9 Kasım'da evinde Bodo/ Glimt'le oynayacak.

Beşiktaş'ta zor günler kapıda! 3 ay içinde...

Başakşehir'le taraftarının önünde oynayacak olan siyah-beyazlılar Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak ve ardından 30 Kasım'da Club Brugge'ü konuk edecek. Başkent'te A.Gücü'ne konuk olacak Kartallar, 15. haftada ezeli rakibi F.Bahçe ile evinde karşılaşacak.

Beşiktaş'ta zor günler kapıda! 3 ay içinde...

14 Aralık'ta ise İsviçre deplasmanında Lugano ile gruptaki son maçına çıkacak. Bu maçın dönüşünde de Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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