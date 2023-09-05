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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Jean Onana için karar verildi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Transfer çalışmaları kapsamında renklerine Jean Onana'yı bağlayan Beşiktaş'ın, oyuncuyu göndermeyi planladığı iddia ediliyordu. Onana'nın menajerinin duruma tepki gösterdiği ve oyuncuyla ilgili karar verildiği ifade edildi. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 15:00
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Jean Onana için karar verildi!

Beşiktaş'ta performansı eleştirilen ve gönderileceği iddia edilen yeni transferlerden Jean Onana'nın siyah-beyazlı takımdaki geleceği belli oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Jean Onana için karar verildi!

Onana'nın menajerinin 23 yaşındaki futbolcu için "Bir takıma gelip, 100 dakika oynayıp Beşiktaş'tan gönderilmek, benim oyuncumun itibarını zedeler" dediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Jean Onana için karar verildi!

Beşiktaş'ın sezon başında 4 milyon euro karşılığında Lens'ten transfer ettiği 23 yaşındaki Jean Onana, siyah-beyazlı formayla çıktığı 6 maçta 1 asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Jean Onana için karar verildi!

23 yaşındaki genç futbolcu, Kamerun Milli Takımı ile 10 maça çıktı ancak skor üretemedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Jean Onana için karar verildi!

Onana'nın güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...

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