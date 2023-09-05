BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Jean Onana için karar verildi!

Beşiktaş'ta performansı eleştirilen ve gönderileceği iddia edilen yeni transferlerden Jean Onana'nın siyah-beyazlı takımdaki geleceği belli oldu.
Beşiktaş'ta performansı eleştirilen ve gönderileceği iddia edilen yeni transferlerden Jean Onana'nın siyah-beyazlı takımdaki geleceği belli oldu.
Onana'nın menajerinin 23 yaşındaki futbolcu için "Bir takıma gelip, 100 dakika oynayıp Beşiktaş'tan gönderilmek, benim oyuncumun itibarını zedeler" dediği belirtildi.
Beşiktaş'ın sezon başında 4 milyon euro karşılığında Lens'ten transfer ettiği 23 yaşındaki Jean Onana, siyah-beyazlı formayla çıktığı 6 maçta 1 asist kaydetti.
23 yaşındaki genç futbolcu, Kamerun Milli Takımı ile 10 maça çıktı ancak skor üretemedi.
Onana'nın güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro...