Beşiktaş Eric Bailly ile anlaşma sağladı! Lisansı çıkarıldı

Savunma bölgesini güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Beşiktaş, transferde mutlu sona ulaştı. Kara Kartal, Manchester United'ın stoperi Eric Bailly ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Transferle ilgili olarak siyah beyazlı ekip sosyal medyandan bir açıklama yayınladı:

Beşiktaş'a Hoş Geldin Eric Bailly Kulübümüz, Fildişili defans oyuncusu Eric Bailly'nin nihai transferi hususunda Manchester United ile anlaşmaya varmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Eric Bailly'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

LİSANSI ÇIKARILDI

Öte yandan, 29 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper için lisans çıkarıldı ve Beşiktaş, 5 Eylül Salı günü TSİ 01.00'da UEFA kadro bildirim süresi sona ermeden önce Eric Bailly'yi UEFA listesine bildirdi.

ERIC BAILLY KİMDİR?

Eric Bailly, 12 Nisan 1994'te Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi. Futbola İspanya'nın Espanyol takımında başlayan Bailly, 2015 yılının Ocak ayında Villarreal'e transfer oldu. Villarreal'de geçirdiği 1,5 sezonda 47 maça çıkıp 1 gol 1 asist yaptı. 2015-2016 sezonunun başında 38 milyon euro karşılığında Manchester United'a geçti. İngiliz ekibinde oynadığı 113 maçta 1 kez gol sevinci yaşarken, 1 kez de gol pası verdi. 29 yaşındaki stoper, geçen sezonu Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibinde kiralık olarak geçirdi.