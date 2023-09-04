Beşiktaş Eric Bailly ile anlaşma sağladı!

Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Savunma bölgesini güçlendirmek için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılar, transferde mutlu sona çok yaklaştı.

Kartal, Manchester United'ın stoperi Eric Bailly ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

29 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper, İngiliz ekibiyle sözleşmesini feshetmek için görüşmelerini sürdürüyor.

ERIC BAILLY KİMDİR?

Eric Bailly, 12 Nisan 1994'te Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi. Futbola İspanya'nın Espanyol takımında başlayan Bailly, 2015 yılının Ocak ayında Villarreal'e transfer oldu. Villarreal'de geçirdiği 1,5 sezonda 47 maça çıkıp 1 gol 1 asist yaptı. 2015-2016 sezonunun başında 38 milyon euro karşılığında Manchester United'a geçti. İngiliz ekibinde oynadığı 113 maçta 1 kez gol sevinci yaşarken, 1 kez de gol pası verdi. 29 yaşındaki stoper, geçen sezonu Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibinde kiralık olarak geçirdi.