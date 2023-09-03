TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a

Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor.
Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor.
Yaz transfer döneminde birçok ismi renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, sezonu zirvede bitirecek bir kadro oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.
Teknik direktör Şenol Güneş'in rappru doğrultusunda ilerleyen yönetim, stoper transferi için kolları sıvadı.
Bu doğrultuda arayışlarına devam eden Kara Kartal'dan flaş bir hamle geldi.
KORAY GÜNTER HAMLESİ
İtalyan basını, Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Sampdoria'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Verona'da bulunan Koray Günter'i istediğini yazdı.
Calciomercato.com'da yer alan haberde 29 yaşındaki futbolcunun yeniden Türkiye'ye dönebileceği yazıldı.
Koray Günter kariyerinde 278 maçta forma giydi.
29 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
1.86 boyundaki stoperin Verona ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Koray'ın güncel piyasa değeriyse 3.5 milyon Euro.