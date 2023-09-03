Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, bir dönem Galatasaray forması da giyen tecrübeli futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 15:23
Mert Kılıç
TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a

Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a

Yaz transfer döneminde birçok ismi renklerine bağlayan siyah-beyazlılar, sezonu zirvede bitirecek bir kadro oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a

Teknik direktör Şenol Güneş'in rappru doğrultusunda ilerleyen yönetim, stoper transferi için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a

Bu doğrultuda arayışlarına devam eden Kara Kartal'dan flaş bir hamle geldi.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a

KORAY GÜNTER HAMLESİ

İtalyan basını, Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Sampdoria'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Verona'da bulunan Koray Günter'i istediğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a

Calciomercato.com'da yer alan haberde 29 yaşındaki futbolcunun yeniden Türkiye'ye dönebileceği yazıldı.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a

Koray Günter kariyerinde 278 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a

29 yaşındaki futbolcu, 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - İtalyanlar duyurdu! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a

1.86 boyundaki stoperin Verona ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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