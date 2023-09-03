Son Kartal Tayfur

Siyah beyazlı takım, dün uzun süredir beklenen bir transferi daha bitirdi. Kara Kartallar, geçen sezon kiralık olarak oynattığı Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattı. 30 yaşındaki sağ bekle 3 yıllık anlaşma sağladı. Ayrıca Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl için Alanyaspor'a 1 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği kaydedildi. Tecrübeli oyuncu geçen sezon Beşiktaş'ta 29 maça çıkmış ve 2 gol, 2 asistle oynamıştı. Tayfur'un birkaç gün içinde resmi imzayı atması bekleniyor. Öte yandan Tayfur, taraftara da mesaj gönderdi. 1.80'lik futbolcu, "Beşiktaş taraftanının önüne çıkmayı özledim. Güzel günler için geliyorum. Umarım bol kupalı bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı.