Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması! "Salih Uçan..."

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Stadyumu'ndaki maç öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Salih Uçan'ın darbeye bağlı sakatlığı var. Onun dışında bütün oyuncularımız hazır.

Sivasspor maçını kazanmak zorundayız. Oyuncularımız bu düşüne ile sahaya çıkacak ve ellerinden geleni yapacaklar. Sonuç için olağanüstü şekilde her şeylerini sahaya vereceklerdir. Umarım güzel maç olur.

Sivasspor'un 3 maçta mağlubiyeti yok. Akıllı oynayan, koşan, kazandığı topları iyi kullanan bir takım. Umarım düşündüğümüz sonuçla buradan ayrılırız.