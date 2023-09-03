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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması! "Salih Uçan..."

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 18:36 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 20:41
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten sakatlık açıklaması! "Salih Uçan..."

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Stadyumu'ndaki maç öncesi siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Salih Uçan'ın darbeye bağlı sakatlığı var. Onun dışında bütün oyuncularımız hazır.

Sivasspor maçını kazanmak zorundayız. Oyuncularımız bu düşüne ile sahaya çıkacak ve ellerinden geleni yapacaklar. Sonuç için olağanüstü şekilde her şeylerini sahaya vereceklerdir. Umarım güzel maç olur.

Sivasspor'un 3 maçta mağlubiyeti yok. Akıllı oynayan, koşan, kazandığı topları iyi kullanan bir takım. Umarım düşündüğümüz sonuçla buradan ayrılırız.

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