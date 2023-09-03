Beşiktaş'ta Şenol Güneş açıklamalar: Stoper transferini bekliyoruz!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında evinde Sivasspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar karşılaşmayı Omar Colley ve Milot Rashica'nın golleriyle 2-0 kazanarak milli maç arasında moralli girdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı. Bütün maçları kazanmamız gerekiyor. Bugün oyuncular gayet iyiydiler, kazanma ruhunu sahaya yansıttılar. Sürekli rakip sahada oynadık. Oyun üstünlüğü skora yansıdı. 3-4-5 de olabilirdi ama kazanma ihtiyacımızı giderdik.

Stoper transferini bekliyoruz, olacağını düşünüyoruz. Bu zamana kadar hep bekliyoruz. Bekledim de gelmedi! Şarkıya döneceğiz. Elimizdeki oyunculardan sakatlar var. Stoper için kulübün şartlarına göre en iyisini inşallah alırız.