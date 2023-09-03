BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Beşiktaş - Sivasspor maçıyla devam ediyor. 3. hafta müsabakası futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Chamberlain, Gedson, Muleka, Rashica, Aboubakar

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Ndie, Fernandes, Manaj

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Sivasspor maçı 3 Eylül Pazar günü saat 19.15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.