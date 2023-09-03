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BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Beşiktaş ve Sivasspor, Beşiktaş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zorbay Küçük karşılaşmada düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 18:09 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 19:12
BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE 📺 | Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta? BJK maçı hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan Beşiktaş - Sivasspor maçıyla devam ediyor. 3. hafta müsabakası futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Chamberlain, Gedson, Muleka, Rashica, Aboubakar

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Ndie, Fernandes, Manaj

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Sivasspor maçı 3 Eylül Pazar günü saat 19.15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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