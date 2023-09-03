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Beşiktaş 2 - 0 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri Colley ve Rashica'dan geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 21:00 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 21:14
Beşiktaş 2 - 0 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 25. dakikasında Omar Colley, siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

Kartal, 40. dakikada Milot Rashica'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı iki takımın karşılıklı ataklarıyla geçti. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca mücadele Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş bu galibiyetle puanını 7'e yükseltirken, Sivasspor 5 puanda kaldı.

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