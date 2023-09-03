Beşiktaş 2 - 0 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Beşiktaş Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 25. dakikasında Omar Colley, siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.
Kartal, 40. dakikada Milot Rashica'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı iki takımın karşılıklı ataklarıyla geçti. İkinci yarıda gol sesi çıkmayınca mücadele Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaş bu galibiyetle puanını 7'e yükseltirken, Sivasspor 5 puanda kaldı.