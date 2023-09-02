Turkısh delight!

Bu sezon yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek olan Beşiktaş'ın dün turnuvadaki rakipleri belli oldu. Siyah beyazlı takım, Monaco Grimaldi Forum'da gerçekleşen kuralar sonucu D Grubu'nda yer aldı. Kuraya 3. torbadan giren Kara Kartallar, Belçika ekibi Brugge, Norveç takımı Bodo/Glimt ve İsviçre temsilcisi Lugano ile eşleşti. Bu eşleşmeler siyah beyazlı camianın ve taraftarların yüzünü güldürdü. Yöneticisinden taraftarına kadar Konferans Ligi kupasına göz diken Beşiktaş, bu gruptan rakiplerin tozunu atarak çıkar...

14 GOL ATTI, 5 GOL YEDI

Siyah beyazlı takım, Konferans Ligi elemelerinde de zaten performansını yeterince ispat etti. İkinci eleme turunda Tirana'yı 3-1 ve 2-0'la geçen Kartal, ardından Neftçi Bakü'yü 3-1 ve 2-1'le geçti. Son olarak play off'ta Dinamo Kiev'i 3-2 ve 1-0'lık skorlarla eledi. Siyah beyazlılar bu maçlarda toplam 14 gol kaydedip kalesinde ise 5 gol gördü. Yeni transferleriyle daha da güçlenecek olan Beşiktaş, şovuna D Grubu'nda devam edecek. 21 Eylül'de oynanacak maçlar ile başlayacak grup aşamaları, 14 Aralık'taki karşılaşmaların ardından sona erecek.

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Beşiktaş için kolay bir kura çekti diyemem ama denk güçteki Club Brugge'le liderlik mücadelesi vermesi muhtemel. Brugge Avrupa kupası tecrübesi fazla, geçen sene Devler Ligi grubundan çıkmayı başarmış bir takım. Play-off'ta İspanyol ekibi Osasuna'yı elediler. Yeni hoca ve transferlerle sezona iyi başladılar. 19 haftası geride kalan liginde lider olan Bodo Glimt de tam bir sistem takımı. Galatasaray karşısında izlediğimiz Molde'nin 10 puan önündeler. Özellikle Norveç deplasmanı sıkıntılı geçebilir. Lugano ise grubun zayıf halkası olarak duruyor. İsviçre deplasmanında sert kış şartlarına denk gelmezsek 6 puanı cepte görebiliriz. Siyah-beyazlılar, kendi evindeki sağlam futboluyla liderliği zorlayacaktır.

TARAFTAR: BU GRUBU DAĞITIRIZ

Beşiktaş'ın kurası siyah beyazlı taraftarları da memnun etti. Beşiktaşlılar sosyal medyada kurayla ilgili şu yorumları yaptılar: "Biz daha iyi takımız, gruptan lider çıkacağız", "Brugge ile görüşecek hesabımız vardı", "Beşiktaşım... İki Türk takımı final oynayalım", "Beşiktaş, Konferans Ligi kupasını almaktan başka beni diğerler seçenekler mutlu etmez", "Beşiktaş bu grubu dağıtır çıkar."

GEL BAKALIM BRUGGE

Belçika ekibi, 2014-15'te Avrupa Ligi 3. tur maçında Beşiktaş'ı saf dışı bırakmıştı. O dönem Liverpool'u eleyen Beşiktaş'ın Brugge'e elenmesi taraftarı hayal kırıklığına uğratmıştı. 135 milyon euro'luk değeri olan Brugge'ün en tehlikeli isimleri Olsen ve Thiago. Maçlarını 29 bin kapasiteli Breydel- Stadion'da oynayan Brugge, 18 kez Belçika şampiyon oldu; 11 Belçika Kupa şampiyonluğu var. 17 defa da Belçika Süper Kupası'nı kaldırdı.

SORU İŞARETİ BODO

Norveç temsilcisi Bodo/Glimt, grubun soru işareti takımı... 30 milyon euro'luk takım değeri olan Bodo'nun en pahalı oyuncusu orta saha Albert Gronbaek durumunda. Maçlarına 8 bin 500 kapasiteli Aspmyra Stadion'da çıkan Norveç kulübünün müzesinde 2'si Norveç şampiyonluğu, 2'si Norveç kupası olmak üzere 4 şampiyonluk kupası var. 19 haftası geride kalan liginde 14 galibiyetle birinci sırada yer alıyor.

GRUBUN MÜTEVAZİSİ

İsvaçre ekibi Lugano, 24 milyon euro'luk değeriyle grubun en mütevazı ekibi... En değerli oyuncusu 4 milyon euro değerindeki forvet Zan Celar... Maçlarını 4 bin 900 kişi kapasiteli Di Cornaredo Stadı'nda oynayan Lugano, kendi ülkesinde 9 yıldır Süper Lig'de yer alan bir takım. 3 İsviçre şampiyonluğu, 4 İsviçre Kupa şampiyonluğu olmak üzere sadece 7 kupası bulunan Lugano, bu sezon ligde 4 maçta 3 galibiyetle ikinci sırada bulunuyor.