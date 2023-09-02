Beşiktaş Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ısınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması ve 5'e 2 sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Antrenmanın ardından oyuncular kampa girdi.
Beşiktaş ile EMS Yapı Sivasspor, yarın saat 19.15'te Beşiktaş Park'ta karşı karşıya gelecek.