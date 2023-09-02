Haberler Beşiktaş Beşiktaş Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Beşiktaş Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş evinde Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılar maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 21:05
Beşiktaş Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ısınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması ve 5'e 2 sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi. Antrenmanın ardından oyuncular kampa girdi.

Beşiktaş ile EMS Yapı Sivasspor, yarın saat 19.15'te Beşiktaş Park'ta karşı karşıya gelecek.

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Sergio Ramos'un yeni adresi belli oldu! Ve beklenen transfer gerçekleşti...
Başkan Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu
F.Bahçe'nin Ankaragücü maçı kafilesi açıklandı!
Konyaspor tek golle Başakşehir'i devirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş eski yıldızını kadrosuna kattı!
Kartal'a kiralık stoper! Portekiz'den geliyor
İOKBS bursu ne kadar, kaç TL 2023-2024?
İOKBS saat kaçta başlıyor, bitiyor, kaç dakika? Son giriş saati kaç?
İstanbul namaz vakitleri 2023
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pendik ile Alanya yenişemedi! Pendik ile Alanya yenişemedi! 21:13
Kartal Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı! Kartal Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı! 21:04
Filenin Efeleri ilk galibiyetini aldı! Filenin Efeleri ilk galibiyetini aldı! 19:59
F.Bahçe'nin Ankaragücü maçı kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Ankaragücü maçı kafilesi açıklandı! 19:35
Chelsea evinde yara aldı! Chelsea evinde yara aldı! 19:27
Real Madrid uzatmalarda güldü! Real Madrid uzatmalarda güldü! 19:26
Daha Eski
İtalya'da Ferrari rüzgarı! İtalya'da Ferrari rüzgarı! 19:22
Bandırma 3 puanı 3 golle aldı! Bandırma 3 puanı 3 golle aldı! 19:21
M. City evinde rahat kazandı! M. City evinde rahat kazandı! 19:19
F.Bahçe Ankaragücü maçına hazır! F.Bahçe Ankaragücü maçına hazır! 19:13
G.Saray'ın Gaziantep FK maçı 11'i belli oldu! G.Saray'ın Gaziantep FK maçı 11'i belli oldu! 19:06
Beşiktaş eski yıldızını kadrosuna kattı! Beşiktaş eski yıldızını kadrosuna kattı! 18:56