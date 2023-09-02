Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Beşiktaş - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürerken 4. haftada Beşiktaş, Sivasspor'a konuk oluyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Sivasspor maçı 3 Eylül Pazar günü saat 19.15'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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