BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a kiralık stoper! Joao Victor sürprizi

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Takvim'de yer alan habere göre teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda stoper takviyesi için harekete geçen Kara Kartal, Portekiz devi Benfica'dan Joao Victor'u listesine aldı.
Kulüpler arasında görüşmelerin başladığı öğrenildi. 1.87 boyundaki Sambacı, stoper mevkisinin yanı sıra sağ bekte de görev alabiliyor. 7 milyon euro güncel piyasa değeri bulunan Joao Victor, sağ ayağını etkin şekilde kullanmasıyla biliniyor.
Daha önce Corinthians, Inter de Limeira, Atletico Goianiense takımlarında forma giyen Joao Victor, 2022'den beri ise Benfica'nın başarısı için ter döküyor. Geçen sezon Fransız ekibi Nantes'e kiralık gönderilen Brezilyalı stoper, 16 maçta 1 asist kaydetti.
Profesyonel kariyerinde şu ana kadar 139 karşılaşmaya çıkan futbolcu, 3 asist üretti. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Joao Victor, hırslı bir stoper olmasıyla tanınıyor.