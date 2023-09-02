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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a kiralık stoper! Joao Victor sürprizi

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer operasyonlarına devam eden Beşiktaş, savunma hattına takviye yapmak için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen Joao Victor'u kiralamak istiyor. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2023 Cumartesi 16:13
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a kiralık stoper! Joao Victor sürprizi

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a kiralık stoper! Joao Victor sürprizi

Takvim'de yer alan habere göre teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda stoper takviyesi için harekete geçen Kara Kartal, Portekiz devi Benfica'dan Joao Victor'u listesine aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a kiralık stoper! Joao Victor sürprizi

KİRALAMA PLANI

25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile ilgili detaylı araştırmalar yapan Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam eden futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a kiralık stoper! Joao Victor sürprizi

Kulüpler arasında görüşmelerin başladığı öğrenildi. 1.87 boyundaki Sambacı, stoper mevkisinin yanı sıra sağ bekte de görev alabiliyor. 7 milyon euro güncel piyasa değeri bulunan Joao Victor, sağ ayağını etkin şekilde kullanmasıyla biliniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a kiralık stoper! Joao Victor sürprizi

Daha önce Corinthians, Inter de Limeira, Atletico Goianiense takımlarında forma giyen Joao Victor, 2022'den beri ise Benfica'nın başarısı için ter döküyor. Geçen sezon Fransız ekibi Nantes'e kiralık gönderilen Brezilyalı stoper, 16 maçta 1 asist kaydetti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a kiralık stoper! Joao Victor sürprizi

Profesyonel kariyerinde şu ana kadar 139 karşılaşmaya çıkan futbolcu, 3 asist üretti. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Joao Victor, hırslı bir stoper olmasıyla tanınıyor.

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