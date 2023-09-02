BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'a kiralık stoper! Joao Victor sürprizi

KİRALAMA PLANI

25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile ilgili detaylı araştırmalar yapan Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam eden futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.