Asıl dınamo Aboubakar

Beşiktaş, Konferans Ligi play off turu rövanş maçında Dinamo Kiev'i saf dışı bırakırken başrolde yine muhteşem golcüsü Vincent Aboubakar vardı. Bu sezon özellikle Avrupa kupalarında attığı gollerle Kartal'ı zaferden zafere uçuran Abuobakar taraftarın sevgisini yine karşılıksız bırakmadı. Ve dün de yine görevini yaptı... 31 yaşındaki Kamerunlu forvet, 52. dakikada ceza alanı içinde çalımlarla ilerledi ve sol çaprazdan sol ayağıyla yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Tecrübeli krampon böylece siyah beyazlı takım için turu sonuna kadar açmış oldu. Aboubakar, Avrupa elemelerindeki gol sayısını 5'e yükseltti.

BASMADIK YER BIRAKMADI

Golcü oyuncu, Tirana ile oynanan maçlarda 1, Neftçi Bakü ile yapılan iki maçta da birer kez ağları sarsmıştı. Dinamo'ya karşı deplasmanda 3-2 kazanılan mücadelede de skorunu yapan Abou, Ukrayna ekibini böylece yine vurdu. Öte yandan Aboubakar sadece golüyle değil mücadelesiyle de alkış aldı. Hücumda basmadık yer bırakmayan usta golcü, 81'de yerini Cenk Tosun'a bıraktı. Bu arada Kamerunlu forvet, Süper Lig'de forma giydiği 2 karşılaşmada ise henüz gol atamadı.

GÜNEŞ'TEN 2 DEĞİŞİKLİK

Şenol Güneş, ilk maçın kadrosuna göre mecburi 2 değişikliğe gitti. Sakatlıkları bulunan Arthur Masuaku ile Daniel Amartey'in yokluğunda Necip Uysal ve Milot Rashica'ya görev veren Güneş, Masuaku'nun yerinde sol bekte Onur'u görevlendirirken, Amartey'in pozisyonunda Necip'e forma verdi.

LUCE'DEN YİNE AYNI 11

Dinamo Kiev'in Rumen teknik direktörü Mircea Lucescu ise Bükreş'te oynanan maçta sahaya sürdüğü kadroyu değişiklik yapmadan İstanbul'da da görevlendirdi. Öte yandan tecrübeli teknik adam maç sonu tur için ellerinden geleni yaptıklarını ancak başaramadı

BEŞİKTAŞ'A ALIŞIYORUM

Geçen haftaki ilk maçta galibiyeti getiren golü attıktan sonra ülkesi Kazakistan'da adına şarkılar yazılan Bakhtiyor Zaynutdinov dün gece ise boş geçti. Oyuna 76'da Rashica'nın yerine giden tecrübeli futbolcu, kaleci tam karşıdan gören müsait pozisyonda topu ağlara gönderemedi. 25 yaşındaki futbolcu bu fırsat sonrası üzüntüsünü gizleyemedi. Zaynutdinov karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada ise "Güzel bir galibiyet aldık. Şimdiye kadar taraftarın beklentisini karşıladığımız için mutluyuz. Bunu da taraftarımıza hediye ediyoruz. Her gün Beşiktaş'a biraz daha alışıyorum. Düzenli forma giymek istiyorum" ifadelerini kullandı.

LUCE'YE KARŞI KUTLADI!

Aboubakar, attığı golü Mircea Lucescu'ya nazire yaparak kutladı. İlk maç sonrası "Beşiktaş'a değil, Afrika karmasına yenildik" diyen Lucescu'nun önüne koşan Aboubakar, bu sezonki meşhur gol sevincini Rumen hocaya karşı yaptı. Böylece ilk maçtaki sözüne tepkisini ortaya koydu. Aboubakar bu hareketi sonrası sarı kart gördü.