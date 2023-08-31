Koray Günter yakın takipte

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden ve defans hattına bir ekleme daha yapmak isteyen Beşiktaş, Koray Günter'i gündeminden düşürmüyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Siyah- Beyazlılar, İtalya Serie A'da Hellas Verona forması giyen Koray Günter'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Beşiktaş'ın 29 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi için Hellas Verona ile görüşmelere başladığı belirtildi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Hellas Verona kadrosunda düşünülmeyen Koray'a, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Frosinone talip oldu.