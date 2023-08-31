BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Coutinho'ya pençe! Rakip İspanya'dan

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski gözdesi Philippe Coutinho için yeniden devrede...
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski gözdesi Philippe Coutinho için yeniden devrede...
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Brezilyalı futbolcu için girişimlerini sürdürüyor.
Romano ayrıca İspanyol ekibi Real Betis'in de tecrübeli futbolcu için devrede olduğunu yazdı.
Coutinho'nun kulübü Aston Villa'nın transferde zorluk çıkarmayacağı ve artık topun oyuncuda olduğu ifade edildi.
31 yaşındaki Coutinho, kariyerinde Inter, Liverpool, Bayern ve Barcelona gibi önemli kulüplerde forma giymişti.