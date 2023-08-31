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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Coutinho'ya pençe! Rakip İspanya'dan

Son dakika Beşiktaş haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Philippe Coutinho için girişimlerde bulunuyor. Siyah-beyazlılara bu transferde İspanya'dan da rakip çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

TUĞÇE ERGİNKOÇ Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 16:18
Tuğçe Erginkoç
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Coutinho'ya pençe! Rakip İspanya'dan

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski gözdesi Philippe Coutinho için yeniden devrede...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Coutinho'ya pençe! Rakip İspanya'dan

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Brezilyalı futbolcu için girişimlerini sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Coutinho'ya pençe! Rakip İspanya'dan

Romano ayrıca İspanyol ekibi Real Betis'in de tecrübeli futbolcu için devrede olduğunu yazdı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Coutinho'ya pençe! Rakip İspanya'dan

Coutinho'nun kulübü Aston Villa'nın transferde zorluk çıkarmayacağı ve artık topun oyuncuda olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Coutinho'ya pençe! Rakip İspanya'dan

31 yaşındaki Coutinho, kariyerinde Inter, Liverpool, Bayern ve Barcelona gibi önemli kulüplerde forma giymişti.

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