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Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı CANLI İZLE (UEFA Konferans Ligi)

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu 2. maçında Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan siyah-beyazlılar rakibini eleyerek gruplara kalmak istiyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 20:54 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2023 Perşembe 21:00
Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı CANLI İZLE (UEFA Konferans Ligi)

Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu 2. maçında evinde Dinamo Kiev'i konuk ediyor.

Siyah-beyazlılar, deplasmandaki ilk maçı 3-2 kazanarak avantajı elde etmişti.

Şenol Güneş'in öğrencileri İstanbul'daki rövanşı kayıpsız atlatarak gruplara kalmak istiyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - DINAMO KIEV MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BEŞİKTAŞ - DINAMO KIEV MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Salih, Rashica, Gedson, Muleka, Aboubakar

Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Boloshyn, Buyalskiy, Vanat

BEŞİKTAŞ - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başladı. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

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