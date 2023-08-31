Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı CANLI İZLE (UEFA Konferans Ligi)

Avrupa'daki temsilcilerimizden Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu 2. maçında evinde Dinamo Kiev'i konuk ediyor.
Siyah-beyazlılar, deplasmandaki ilk maçı 3-2 kazanarak avantajı elde etmişti.
Şenol Güneş'in öğrencileri İstanbul'daki rövanşı kayıpsız atlatarak gruplara kalmak istiyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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BEŞİKTAŞ - DINAMO KIEV MAÇI 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Salih, Rashica, Gedson, Muleka, Aboubakar
Dinamo Kiev: Bushchan, Tymchyk, Popov, Syrota, Dubinchak, Karavaev, Sydorchuk, Shaparenko, Boloshyn, Buyalskiy, Vanat
BEŞİKTAŞ - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başladı. Karşılaşma TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.