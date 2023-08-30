TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan flaş hamle! Manchester United'in eski yıldızına resmi teklif

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Yeni oyuncu arayışını sürdüren siyah-beyazlı ekip yıldız oyuncuyu radarına aldı. İşte o oyuncu;
Akşam'ın İngiliz basınından derlediği haberlere göre Beşiktaş'ın Mason Greenwood transferini bitirmek için resmi teklif yapacağı belirtildi.
Greenwood'un futboldan uzak kaldığı 6 aylık süreden sonra Manchester United'da bir daha futbol oynayamayacağı kesinleşmişti. Kendisine yeni kulüp arayan İngiliz hücum oyuncusunun aradığı oynama fırsatını Beşiktaş'ın vereceği ifade edildi.
Beşiktaş'ın Greenwood'a 6 aylık kiralık kontrat ile bir şans vereceği belirtilirken göstereceği performansa bağlı olarak sözleşmesinin uzatılabileceği belirtildi.
Greenwood A Takım seviyesinde Manchester United formasını 129 maçta terletti. 35 gol atıp 12 asist yaparak 47 gole etki etti.