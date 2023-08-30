Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan flaş hamle! Manchester United'in eski yıldızına resmi teklif

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan flaş hamle! Manchester United'in eski yıldızına resmi teklif

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlılarda transfer çalışmaları sürerken gündeme Manchester United'ın eski yıldızı geldi. İşte Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği o isim...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 09:41
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan flaş hamle! Manchester United'in eski yıldızına resmi teklif

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan flaş hamle! Manchester United'in eski yıldızına resmi teklif

Yeni oyuncu arayışını sürdüren siyah-beyazlı ekip yıldız oyuncuyu radarına aldı. İşte o oyuncu;

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan flaş hamle! Manchester United'in eski yıldızına resmi teklif

Akşam'ın İngiliz basınından derlediği haberlere göre Beşiktaş'ın Mason Greenwood transferini bitirmek için resmi teklif yapacağı belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan flaş hamle! Manchester United'in eski yıldızına resmi teklif

Greenwood'un futboldan uzak kaldığı 6 aylık süreden sonra Manchester United'da bir daha futbol oynayamayacağı kesinleşmişti. Kendisine yeni kulüp arayan İngiliz hücum oyuncusunun aradığı oynama fırsatını Beşiktaş'ın vereceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan flaş hamle! Manchester United'in eski yıldızına resmi teklif

Beşiktaş'ın Greenwood'a 6 aylık kiralık kontrat ile bir şans vereceği belirtilirken göstereceği performansa bağlı olarak sözleşmesinin uzatılabileceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan flaş hamle! Manchester United'in eski yıldızına resmi teklif

Greenwood A Takım seviyesinde Manchester United formasını 129 maçta terletti. 35 gol atıp 12 asist yaparak 47 gole etki etti.

DİĞER
Ömer babasının izinden gitti! Demet Şener ile İbrahim Kutluay’ın gurur günü!
Son dakika: Gabon'da darbe girişimi! Askerler seçimi iptal etti: "Yönetime el koyduk" bildirisi sonrası Librevil'de silah sesleri
G.Saray maçının ardından flaş sözler!
İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a Jesse Lingard önerisi!
Beşiktaş'a Pepe'den üzen haber!
30 Ağustos 2023 İstanbul baraj doluluk oranları
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 1 EYLÜL CUMA 2023 | Çeyizlik, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri...
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta gündem M. United'ın eski yıldızı! Beşiktaş'ta gündem M. United'ın eski yıldızı! 09:41
G.Saray maçının ardından flaş sözler! G.Saray maçının ardından flaş sözler! 09:19
Bertuğ 5 yıllık imza attı Bertuğ 5 yıllık imza attı 08:14
Roma’dan Zeki müjdesi geldi Roma’dan Zeki müjdesi geldi 08:10
Toparlan! Toparlan! 07:14
Hayırlı Olsun Hayırlı Olsun 07:12
Daha Eski
Bertuğ Yıldırım Rennes'de! İşte sözleşme detayları Bertuğ Yıldırım Rennes'de! İşte sözleşme detayları 01:53
Bertuğ Yıldırım Rennes'de! İşte sözleşme detayları Bertuğ Yıldırım Rennes'de! İşte sözleşme detayları 01:53
"En iyisini alacağız" "En iyisini alacağız" 01:47
El Arabi araya girdi El Arabi araya girdi 01:45
Moritz Volz’u davet etti Moritz Volz’u davet etti 01:44
Soumare Sevilla’ya Soumare Sevilla’ya 01:42