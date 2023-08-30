Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün yaptığı basın toplantısını son dönemde yaşanan olaylarla ilgili çarpıcı ve iddialı açıklamalarda bulundu. İlk günden bu yana kulübün menfaati doğrultusunda kararlar almak zorunda olduklarını yineleyen Başkan Çebi, "Yayın gelirinin düştüğü bu dönemde bu paralara transfer yapanlara bakın! Bunlar TFF'nin araştırması gereken konular. Ben Beşiktaş'ı yıldız transferi hevesi için ateşe atamam. Bir futbolcunun iki ay maaşını ödemediğinizde anında çıkıp gitme hakkı var. Soruyorum, siz kendi aileniz ile ilgili konularda böyle bir risk alabilir misiniz?" dedi ve şöyle devam etti:

YÜZÜNÜZE NASIL BAKARIZ?

"Bizim UEFA'ya sözümüz var, anlaşmamız var. Gelir ve giderlerimizi dengeli götürmeye çalışıyoruz. Taahhütname imzaladık. Aksi takdirde 3 yıla kadar Avrupa kupalarına katılamama gibi riskli bir durum var. Böyle bir şey yaşandığında biz taraftarımızın yüzüne nasıl bakacağız? Takımın menfaatleri her şeyden önemlidir. Genç bir çocuk bana mesaj atmış; 'Bizim bir kere yüzümüzü güldürmedin' diyor. Gedson Fernandes geldiğinde hepiniz mutlu oldunuz. Transfer çalımı demedik, öyle tanıtmadık diye mi suçluyuz. Rachid ve Rosier için rakipler yurt dışına bile akıl çelmek için adam göndermedi mi?"

TARAFTARLA SORUNUM YOK

"Biz plaza satarak oyuncu transferi asla yapmayacağız. Takım içi dengelerini bozamayız. Bunu yaparsan Lionel Messi'yi getirsen işe yaramaz. Taraftarımıza sesleniyorum; sabredin, bize güvenin ve sonuna kadar destek olun! Çok sabırsız bir tavır sergileniyor. Bu oyunlara gelmeyiz, taraftarımızın da gelmemesi gerekiyor. Daha sabırlı olmalıyız. Kim kimi getirmiş-getirmemiş bizi hiç ilgilendirmez. Ama son gülen, iyi güler! Benim taraftar ile hiç bir sorunum yok. Onların mutluluğu için uğraşıyorum. Bırakın maçınızı izleyin. Ben Beşiktaş taraftarı için her şeyi yapmaya hazırdım ve hazır olmaya devam edeceğim."

NAMUSUMLA GELDİM!

"Ben milletin lafı ile gidecek adam değilim. Buraya namusumla geldim, namusumla giderim. Temmuz, ağustos ayında yapılan transferler ile şampiyon ilan edilmez. Biz bu şekilde başarılı olacağız. Biz buyuz. Biz pandemi döneminde 4 tane kupayı 13 tane arkadaş ile kaldırmadık mı? Yine başarılı olacağız. Biz bu sene şampiyon olacağız arkadaşlar. Ve ben de bu kulübü borçsuz bir şekilde zamanı geldiğinde sıradaki Beşiktaşlıya devredeceğim. Camiadan isteğim bize inansınlar ve sabretsinler.

İKİ TRANSFER YAPACAĞIZ

Siyah-beyazlı kulübün Başkanı kendisine yöneltilen, "UEFA Konferans Ligi'nde gruplara kalmadan yeni takviyeler olacak mı?" sorusuna, "Takıma 2 takviye daha yapmayı düşünüyoruz. UEFA Konferans Ligi'ne kayıt bitmeden bir transfer kesin, diğerini de yetiştirmeye çalışacağız" yanıtını verdi. Başkan Çebi'nin bahsettiği isimlerden birinin Arsenal forması giyen Rob Holding olduğu ifade edildi. Beşiktaş, 27 yaşındaki futbolcu için daha önce 2.5 milyon euro teklifte bulunmuş ancak bu teklif reddedilmişti. İngiliz futbolcu ile Beşiktaş dışında bazı Premier Lig ekipleri, Mallorca ve Sevilla da ilgileniyor.

İDOLÜM SEBA!

Beşiktaş Başkanı Çebi, Rahmetli Süleyman Seba için şu ifadeleri kullandı: Sayın Seba'nın kıymetini, değerini ne yazık ki kulüpten gittikten sonra anladık. Bana; 'Sen bana benziyorsun. Beşiktaş'ın haklarını koruyacak, kimseye yedirmeyecek başkansın. İnşallah sonun benim gibi olmaz. Beşiktaş için hayatından ödün veriyorsun' derdi hep. İnşallah sonum Süleyman Seba'ya benzer! Benim de kıymetim öldükten sonra anlaşılır. Beşiktaş için kellemi de vereceğim! Hırsızlara, arsızlara ve art niyetli insanlara pabuç bırakmayacağız. Ben en zor dönemde gelmiş bir başkanım. Elektrikler sönmüş, personel darmadağın, hacizler, icra dosyaları... Bugün günübirlik her borcunun anından ödendiği, onurlu, gururlu bir Beşiktaş yaratmak istiyorum. Benim bildiğim Beşiktaşlılar kimseye arkadan küfür etmez. Sosyal medya çıktı, mertlik bozuldu. Otomatik bir düzen var. Beşiktaş'ın kongresi, bana; 'bitti' diyene kadar buradayım. Onun dışında kimsenin söylediği umurumda değil."

22 YILDIR NERDESİN?

"Hasan Arat, 22 senedir ortalarda yok. Burası kimsenin çiftliği değil. Size göre hareket etmeyeceğiz tabii ki. Beşiktaş'a başkan olmak isterseniz olacaksınız fakat her şeyin bir zamanı var. Beşiktaş'a neden zarar veriyorsunuz? Şuan her şey iyi durumda. Kulüpte işler iyi durumda olduğu için başkanlığa talipler zaten. Kongreden aksi bir karar çıkmadığı sürece, sonuna kadar görevimin başında kalacağım. Ben sadece Beşiktaş kongresine hesap veririm!.."

HERKESLE SAVAŞIRIM

TFF ile ilgili de görüşlerini aktaran Başkan Ahmet Nur Çebi, "Televizyonlara çıkıp bağırıp çağırmak benim üslubuma uygun değil. Ben de bu sebeple TFF'ye mektup yazdım ve rahatsızlık duyduğumuz konuları dile getirdik. TFF'den bize gelen cevap 'hata var' oldu. Hata varsa hatalılara cezasını verdiniz mi? Çıkıp bu büyük camiadan özür dilediniz mi? Eğer bu bir hataysa kurala uygun olarak maçın tekrar edilmesini istiyoruz. Beklentimiz budur. Beşiktaş için federasyon ile en büyük kavgayı, savaşı veren benim. Hata yapan bu hakemlerin gitmesi, gelmesi ile ilgili diğer kulüpler tarafından söylenenleri dikkate almaları gerekmiyor. Ben federasyon ile değil, oradaki kokuşmuş düzen ile kavga ediyorum. Hakemlerin istinasız eleştirildiği bu düzen bitene kadar kavgam devam edecek" dedi.

HALİL KENDİ GELMEK İSTEDİ

Halil Dervişoğlu'nun babası hocamız Şenol Güneş'i arıyor ve Beşiktaş'a gelmek istediğini söylüyor. Hocamız da bana bu oyuncuyu kazanabileceğimizi söyledi. Biz de devreye girdik. Sonra Galatasaray'ın teklifinden bahsederek fiyat arttırmaya çalıştı. Böyle bir oyuncunun Beşiktaş camiasına zarar verebileceği kanısında birleşerek transfer masasından kalktık.

ZAYNUTDİNOV ÇOK DEĞERLİ

Takıma yeni katılan ve Dinamo Kiev ile oynanan ilk maçta golünü atan Bahtiyar Zaynutdinov çok değerli bir isim. Hem oyuncu olarak yetenekli biri hem de yerli statüsünde oynaması büyük bir avantaj. Transferi konusunda Ceyhun beyin de emekleri çok büyük. İlk görüşmeleri kendisi aracılığıyla gerçekleştirmiştik. İlerleyen günlerde katkısı giderek de artacaktır.

TADIC İKİ KATI PARA İSTEDİ

Tadic, bizden verdiğimiz ücretin iki katını istedi. Hoca da 'asla vermeyin' dedi. Şenol Güneş ve teknik ekibin istemediği hiçbir oyuncuyu almadık. Kendisi F.Bahçe'yi tercih etti. Sanırım sarı-lacivert renklere özel bir ilgisi var. Redmond'un özel durumu olduğu için ayrılmak zorunda kaldı. Romain Saiss ise takıma zarar verecekti ve biz de gerekeni yaptık.

BANA KÜFÜR EDEMEZSİNİZ

Beşiktaş taraftarı ile arasında hiçbir problem olmadığını ve olamayacağını belirten Başkan Çebi, "Benim bildiğim Beşiktaşlılar kimseye arkadan küfür etmez. Sosyal medya çıktı, mertlik bozuldu. Beni eleştirebilirsiniz ama bana küfür edemezsiniz, saygısızlık yapamazsınız, hakaret edemezsiniz. Ceyhun bey de bu yüzden gitti. Allah beni 'paralar nerede' diye bağırılmasından korusun. Ben başkanlığım son bulduğunda da bu stadyumda takımı izleyeceğim" diye konuştu.