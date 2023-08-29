Lenglet zorluyor

Siyah-beyazlıların stoper mevkii için düşündüğü isimlerden biri olan Clement Lenglet'le ilgili gelişmeler Beşiktaş yönetiminin keyfini kaçırdı. Kara Kartal, geçen sezonu Tottenham'da kiralık geçiren 28 yaşındaki savunmayı satın alma opsiyonlu kiralamak istiyor. İspanyol basını bu görüşmeler için "Titiz bir operasyon" ifadelerini kullanırken, dün sürpriz gelişme yaşandı ve Arabistan ekipleri de Lenglet için devreye girdi. Katalan Sport gazetesini haberine göre Lenglet daha önce reddetmesine rağmen artık Suudi Arabistan'da oynama seçeneğine artık soğuk bakmıyor. Manchester City'den Cancelo'nun transferi sonrasında kendisine takımda yer kalmadığını anlayan Lenglet'e senelik 10 milyon euro önerildiği öğrenildiği ve bu nedenle oyuncunun kafasının karıştığı belirtildi.