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KOMSU’NUN MULEKA ISRARI

Siyah-beyazlıların Kongolu yıldızı için Al-Ahly’nin ardından Yunanistan’ın PAOK kulübünün devreye girdiği bildirildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 06:50
KOMSU’NUN MULEKA ISRARI

Beşiktaş bir yandan kadrosunu yeni takviyelerle güçlendirmeye çalışırken, bir yandan da oyuncularına gelen teklifleri değerlendiriyor. Birkaç gün önce İstanbul'a gelen Mısır'ın Al-Ahly takımının yetkilileri Jackson Muleka'yı isterken, Kongolu yıldız için bu kez de Yunanistan'dan talip çıktı. Yunan News Beast'in haberine göre PAOK, hücum hattında ekleme yapmak istiyor. Kaled Narey'i Al Kalij'e satma ihtimali ortaya çıkınca, Beşiktaş'tan Jackson Muleka için devreye girdi. 23 yaşındaki Kongolu kanat oyuncusu için 3,3 milyon euro ödeyen Beşiktaş onu 1 yıllığına kiralık ve 2-2.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla vermeye yanaşmadı. Muleka, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 39 resmi maçta 9 gol atarken, 1 de asist yapı ve toplamda 10 gole direkt katkı sağladı.

GÜNEŞ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Transfer çalışmalarını devam ettiren Beşiktaş'ta, bu sezon başarılı bir performans gösteren Jackson Muleka transferin gözdesi konumunda. Siyah-beyazlıların tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş, birçok teklif gelmesine rağmen Kongolu futbolcuyu takımda tutmayı planlıyor. Kara Kartal'da bu sezon 7 maçta sahaya çıkan Muleka, 3 kez gol sevinci yaşadı. 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027 yılında bitiyor.

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