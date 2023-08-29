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Cenk & Salih anlaşamadı!

Kartal, sözleşmeleri son seneye giren iki isimle de henüz el sıkışamadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 06:50
Cenk & Salih anlaşamadı!

Beşiktaş'ta iç transferdeki Cenk Tosun ve Salih Uçan belirsizliği devam ediyor. Siyah-beyazlılar, sözleşmelerinde son seneye giren iki isimle de henüz anlaşamadı. 400 bin euro kazanan iki futbolcuya yönetimin önerisi 600 bin euro olurken, iki oyuncudan da olumlu yanıt gelmedi. Cenk Tosunve Salih Uçan'ın siyah-beyazlı kulüpten taleplerinin 1'er milyon euro olduğu belirtildi. Takımın en az kazanan oyuncularından iki tecrübeli isim sözleşme imzalanmaması halinde, devre arasında farklı takımlarla görüşebilecek.

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