Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi açıkladı! İstifa edecek mi?

Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi basın toplantıısnda açıklamalarda bulundu.

Çebi kendisiyle ilgili çıkan istifa söylentilerine cevap verdi.

İSTİFA SÖYLENTİLERİNE CEVAP VERDİ!

Son zamanlarda Beşiktaş ve benim üzerimde oluşturulmaya çalışılan yapay bir baskı var. Bazı şeyleri açıklamamız gerektiğini düşünüyorum. Ben, şov yapmadan kulübün gerçek sorunlarıyla ilgilenmeye çalışıyorum. Beşiktaş söz konusu olduğu zaman, bizim için şov hiçbir zaman olmadı.

600-700 milyonluk sponsorluk sözleşmesi imzalarken konuşacaktım ama öne almak zorunda kaldık.

İşimin başındayım. Çalışanlarım tarafından hırpalandım. 4 kez Covid geçirdim. Sağlık sorunlarım var. Ailemle son 1 ayda 10 kez görüşmedim. Kendi mesleklerini bile icra etmekten aciz keşiler bize karşı yorumlar yapıyorlar. Saygısız ifadeler... Benim buradan gitmemle alakalı algı için oradan takipçi çıkarmaya çalışıyorlar. "Ahmet Bey büyük başkan" deseler, onlar da öyle konuşacak.

Biz geldiğimizde bu kulübün elektriği yoktu.

Beşiktaş için kellemi de vereceğim! Hırsızlara, arsızlara ve art niyetli insanlara pabuç bırakmayacağız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı arayıp tahrik ediyorlar.

"İNŞALLAH KIYMETİM ÖLDÜKTEN SONRA ANLAŞILIR"

Süleyman Seba'nın kıymetini öldükten sonra anladık. Kendisi, benim içimde. Bir gün 'Sen, bana benziyorsun. Beşiktaş'ın haklarını kimseye yedirmezsin. Allah sonunu inşallah benim gibi etmez inşallah' dedi. İnşallah sonum Süleyman Seba'ya benzer! Benim de kıymetim öldükten sonra anlaşılır.

"SONUNA KADAR BURADAYIM"

Sonuna kadar buradayım. Beşiktaş kongresi 'İşin bitti' demeden gitmem. Taraftarla sorunum yok. Birileri, tribünde bazılarını bağırtıyor. Canı gönülden bağırana lafım yok. Ama maç sonu bağırın. Takımı etkilemeyin.

"BİLET FİYATLARIMIZ RAKİPLERİN ALTINDA"

"YouTube'da biri "Yıldız transferi yapmıyor" diyor. Takipçi için bunu yapıyor. Mısır'daki gazeteci Muleka için arıyor ve 'Ben yalan yazmam, öğrenmem lazım' diyor. 20 bin kombine sattık, 10 bin tane daha için arıyorlar. Hala bilet almak için arıyorlar. Statta boşluk var ama nedenini sorun! Boşluk kısımları kombineli taraftara ait. O gün gelemiyorlarsa, söyledik 'Devredin' dedik. Devretmiyorsa, ne yapalım? Bilet fiyatlarımız rakiplerin altında."

"NASIL SPONSORLUKLAR AÇIKLAYACAĞIMIZI GÖRECEKSİNİZ"

"TFF dürüstse, açıksa, şeffafsa inceleyecek. Ali Koç 'Ben 10 milyon verdim, 3 milyona nasıl aldılar?' lafını ciddiye almayacak mı? Burada küme düşürmeye kadar giden durumlar var. Bana güvenin, inanın en doğrusunu yapmaya çalışıyorum. Birkaç hafta sonra nasıl sponsorluklar açıkladığımızı göreceksiniz."

"GEDSON GELDİĞİNDE ORTALIĞI YIKTINIZ"

"Telefon numaramız ortada. Zaten internet sitesine de koyduracağım! Gedson Fernandes geldiğinde ortalığı yıktınız! Rachid Ghezzal, Valentin Rosier için rakip takım 3-5 kere hocasını, yöneticini gönderdi. Onları biz aldık biz! Gönül bağı ile aldık. Bas bas paraları ile olmuyor!"

"PLAZA SATARAK TRANSFER YAPMAYACAĞIM"

"Plaza satarak Beşiktaş'a transfer yapmayacağım. Başkanlıktan sonra da bu statta maç izleyeceğim. Allah 'Paralar nerede?' demekten korusun."

"YÜREĞİNİZ VARSA KARŞIMA GELİN KÜFÜR EDİN"

"Siz kimsiniz benim aileme küfür ediyorsunuz? Takipçi sayınız mı artıyor? Beşiktaş Başkanı olduğum dönemde bunları yutacağım. Sizi, Allah'a havale edeceğim. İnşallah 10 katını görün! Beni eleştirin ama küfür etmeyin! "Yüreğiniz varsa karşıma gelin küfür edin."

"TFF BİZE 'HATA VAR' DEDİ"

TFF'nin bize gönderdiği cevap; "Hata var!" Peki hakeme sordunuz mu? Acelen ne o bayrak için? "Annenin karnında nasıl durdun?" sordunuz mu? Peki çıkıp Beşiktaş'tan özür dilediniz mi? Eğer orada hata varsa, bunun kural hatası olarak kabul edilmesini ve maçın tekrar edilmesini istiyorum."

"TFF BİZLE UĞRAŞACAĞINA YAYIN GELİRLERİNİ ARTIRSIN"

"TFF, bizimle uğraşana kadar, yayın gelirini arttırsın! Marka değeri düşüyorsa, sizin de payınız var. Mevcut hakemlerle, bir önceki hakemlerle kavga ettiysem, hala göreve devam ediyorlarsa; yeni gelenleri de berbat ediyorsunuz! Bunları neden sıfırlayamıyorsunuz? Eski 10 tane zaten benimle sorunlu, 'Gitsinler' demişim. 10 yeni hakemin beyinlerini kim bilir nasıl yıkıyorlar. Oradan Beşiktaş'a hainlik geliyorsa, hesabını soracağım."

"BUNDAN SONRA NELER OLACAK GÖRECEKSİNİZ"

"Geçen senenin devre arasında çok iyi transferler yaptık. Bizim ikinci yarının lideriyiz. Bizim depremdeki mücadelemiz, başka yerlere çekildi. Hayat devam ediyor. "6 puanı da yaz, 3 puanı da yaz" diyeceksin! Sonra da 'Uyum içinde olalım' diyeceksiniz, kupayı siz alacaksınız! Olur! Bundan sonra neler olacak göreceksiniz. Tehdit etmiyorum! Beşiktaş'ın hakları için savaşacağım."

"DUSAN TADIC VERDİĞİMİZİN 2.5 KATINI İSTEDİ"

"Dusan Tadic verdiğimizin 2,5 katı fazla para istedi. Şenol Güneş rakam dengeleri bozacağı için istemedi. Hocanın istemediği hiçbir futbolcuyu almadık."

"TAYYİP TALHA VE RASHICA'YI ALDIK AMA TRANSFER ÇALIMI OLMADI"

"Tayyip Talha Sanuç'u başkası uçakla getirdi, biz aldık ama transfer çalımı olmadı. Milot Rashica'yı aldık transfer çalımı olmadı!"

"RAMOS NEDENİYLE İSTİFA ETMEMELİYDİ"

"Bakhtiyor Zaynutdinov çok kıymetli bir transfer, göreceksiniz. Serhan Çetinsaya, Kayserili olduğu için bu transfere nokta koymasını istedim. Motive ve mutlu olmasını istedim, son zamanlarda mutsuzdu. Başardı, tebrik ediyorum. Kendisine vazife edinerek Sergio Ramos ile görüşmeye başlaması ayrı bir sayfa açmıştır. Doğru mu? Doğrudur. Beşiktaş'ı sosyal medyada tanımakla bu iş olmaz. Böyle transfer modeli olmaz. Gençleri yetiştirmek istiyorum. Serhan kardeşim de bunlardan bir tanesiydi. Ailesine ve kendisine çok değer veriyorum. Fikir ayrılıkları olabilir. İstifa etmemesi gerekiyordu. Ramos gündeme getirilerek istifa etmemesi gerekiyordu. Vergilerle 50 milyon euroyu bulacak futbolcuyu 'Sponsor bularak alalım' dedim. 10 katı fiyatla bu iş olmaz. Sponsoru olacaksa, alalım ve sana da teşekkür edelim. Sponsor baktık ama olmadı. UEFA'dan ve ligden men edilmek... Bunlar alınacak riskler değil. Son gülen iyi gülecek.

Beni aradığında 'Ailesel problemlerden dolayı ayrılıyorum, baskı var' dedi. Ben de haklı buldum, 'Gençsin buraların sana kapısı açık' dedim. Sonra ne olduğu bilmiyorum, olay Ramos'a döndü. Kendisiyle yüz yüze görüşmek istediğimi söyledim, beklemek istemedi. Bilmediğimiz bir nedeni olabilir. Ayrılmasına üzüldüm. İstifasını yürürlüğe koymadım. Geri dönecekse kapının önünde karşılarım. Dönmeyecekse, Allah yolunu açık etsin."

"TFF'DEKİ KOKUŞMUŞ DÜZENLE KAVGA EDİYORUM"

"Mehmet Büyükekşi ile kavga etmiyorum, TFF'deki kokuşmuş düzenle kavga ediyorum. Ben kavgayı kaybetmedim. Yumruk yiyebilirsiniz ama kimin yere devrildiği önemli. Ben bunu istemiyorum. Fair-Play içerisinde gitsin istiyorum. Pes etmedim! Ben pes etmeden kavga bitmez. Bunu kendi tavrım ve tutumumla yapacağım."

"BİR GECEDE 400 MİLYON TL GETİRDİM AMA HALA KÜFÜR YİYORUM"

"Bir gecede Beşiktaş'a 400 milyon TL getirdim, hala küfür yiyorum. Borçları yapılandırdım. Seçimde ortada olmayanlar şimdi neden geliyor? Bir düşünün."

"SON GÜLEN İYİ GÜLER"

"Son gülen iyi güler! Pjanic, Dele Alli aldık, ortalık yıkıldı ama olmadı! Şimdi kına gecesi, cicim ayları herkes eğleniyor. Bir düğünü yapalım, balayını yapalım... Ama hayat bitmiyor, göreceğiz! Bir takım içinde maaş dengesini dağıtırsanız, takımdaşlığı bozarsanız, isterseniz Messi'yi getirin. Olmaz. Huzurun olmadığı yerde başarı olmaz."

JEAN ONANAN'NIN DURUMU HAKKINDA KONUŞTU!

"Jean Onana için ne açıklayayım? Bir şeyler olunca açıklanır. Siz haber almaya çalışıyorsunuz, biz de saklamaya çalışıyoruz. Onana'yı hoca da istedi, ben de uygun gördüm. Gelecek gördük hep beraber. Hakem bayrağı için erken kaldırdıysa, benim taraftarım da bekleyecek bayrağı kaldırmayacak! Bekleyecek! Rachid Ghezzal son 3 ayda adapte oldu ve şampiyonluk getirdi. Nathan Redmond son 2 ayda uyum sağladı. Çocuğa güveniyorum. Onana için teklif gelirse düşünürüm. Yerine de yerini koyabilirsek olabilir. Arkadaşlar sabır."

SALİH UÇAN VE CENK TOSUN'UN DURUMUNU DEĞERLENDİRDİ!

"Salih Uçan'ı Milli Takım'a Beşiktaş yükseltti. O zaman Beşiktaş'a saygı duyulacak. Verdiğimiz rakamlar o zaman iyi rakamlardı. Biz sana zaten gereğini yapacağız. Birkaç görüşme yapıldı ama sonuç çıkmadı. Kendisiyle görüşeceğim. Cenk Tosun ile de görüşeceğim. Ama beyler her vurduğunuz top 1 milyon euro olmasın! Onların saygısızlığı yok, onları seviyorum. Salih Uçan geçen sene neredeydi? Bu sene çok iyi ve çok daha iyi olacak. Salih'i ve Cenk'i kaybetmek istemiyorum. Hele Cenk, bizim marka değerimiz."