Beşiktaş'a Nicolas Pepe transferinde üzen haber!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Siyah-beyazlılarda bu anlamda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.
Beşiktaş'ın gündeminde yer alan isimlerden birisi de Fildişili yıldzı Nicolas Pepe olmuştu.
Son olarak yıldız isimden Beşiktaş'a transferde üzen haber geldi.
Afrique 7'nin haberine göre 28 yaşındaki yıldız oyuncu siyah-beyazlıların yaptığı teklifi reddetti.
Lille'de gösterdiği başarılı futbol sonrası 80 milyon euro karşılığından Arsenal'e transfer olan Fildişi Sahilli forvetin, yeniden Fransaya geri dönmek istediği belirtildi.