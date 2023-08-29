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Beşiktaş'a Nicolas Pepe transferinde üzen haber!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transfer gündeminde yer alan Nicolas Pepe ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Fildişili yıldızdan siyah-beyazlılara üzen haber geldi. İşte detaylar....

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 15:56
Beşiktaş'a Nicolas Pepe transferinde üzen haber!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Beşiktaş'a Nicolas Pepe transferinde üzen haber!

Siyah-beyazlılarda bu anlamda gündeme flaş isimler gelmeye devam ediyor.

Beşiktaş'a Nicolas Pepe transferinde üzen haber!

Beşiktaş'ın gündeminde yer alan isimlerden birisi de Fildişili yıldzı Nicolas Pepe olmuştu.

Beşiktaş'a Nicolas Pepe transferinde üzen haber!

Son olarak yıldız isimden Beşiktaş'a transferde üzen haber geldi.

Beşiktaş'a Nicolas Pepe transferinde üzen haber!

Afrique 7'nin haberine göre 28 yaşındaki yıldız oyuncu siyah-beyazlıların yaptığı teklifi reddetti.

Beşiktaş'a Nicolas Pepe transferinde üzen haber!

Lille'de gösterdiği başarılı futbol sonrası 80 milyon euro karşılığından Arsenal'e transfer olan Fildişi Sahilli forvetin, yeniden Fransaya geri dönmek istediği belirtildi.

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