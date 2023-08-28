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Forma aslanın ağzında

Yabancı kuralı, sakatların durumu, yeni transferler kadro rotasyonunu zorluyor. Takımda birkaç ismin dışında kimsenin yeri garanti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Forma aslanın ağzında
Aboubakar'ın banko olması, Muleka'nın da sezona gollerle başlamasıyla Cenk Tosun'un takımdaki durumu merak ediliyor. Sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyen tecrübeli futbolcu, tekrar 11 için şansını zorluyor. Fakat bu kez de yeni transfer edilen isimlerle kapışması gerekiyor. Bu durum elbette Şenol Güneş'i de zorluyor. Usta hoca, kadroda 3 Türk kuralı nedeniyle savunmada mutlaka yerli bir isim oynatmak istiyor. Bu durumda Onur'a forma vermesi halinde Rosier boşa çıkıyor. Öte yandan siyah beyazlılarda sakatlanan Masuaku, 4. haftadaki Sivasspor maçına yetişemezse solda Onur görev yapacak. Kalede Mert ile Zaynutdinov veya Salih 3. yerli olacak. Böylece Şenol hoca ileride yine Muleka, Rebic, Rashica alternatiflerini kullanabilecek. Siyah beyazlılarda Mert, Colley, Gedson, Aboubakar dışında kimsenin yeri garanti görünmüyor.
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