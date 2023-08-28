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Beşiktaş'ta Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 21:57
Beşiktaş'ta Dinamo Kiev maçı hazırlıkları sürüyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki basına kapalı akşam idmanı yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan, 5'e 2 ile devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile 31 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de evinde karşılaşacak Beşiktaş, maç hazırlıklarına 29 Ağustos Salı günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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