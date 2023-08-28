BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Muleka'ya veto!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, bu sezon başarılı bir performans gösteren Jackson Muleka transferin gözdesi konumunda.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, bu sezon başarılı bir performans gösteren Jackson Muleka transferin gözdesi konumunda.
Öte yandan siyah-beyazlıların tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş, birçok teklif gelmesine rağmen Kongolu futbolcuyu takımda tutmayı planlıyor.
Beşiktaş'ta bu sezon 7 maçta sahaya çıkan Muleka, 3 kez gol sevinci yaşadı.
23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027 yılında bitiyor.