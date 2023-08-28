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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Muleka'ya veto!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın bu sezon dikkat çeken isimlerinden olan Jackson Muleka'ya birçok teklif geldi. Teknik direktör Şenol Güneş'ten Kongolu yıldızın gidişine vize çıkmadı. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 12:00
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Muleka'ya veto!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, bu sezon başarılı bir performans gösteren Jackson Muleka transferin gözdesi konumunda.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Muleka'ya veto!

Öte yandan siyah-beyazlıların tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş, birçok teklif gelmesine rağmen Kongolu futbolcuyu takımda tutmayı planlıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Muleka'ya veto!

Beşiktaş'ta bu sezon 7 maçta sahaya çıkan Muleka, 3 kez gol sevinci yaşadı.

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