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Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş ile Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, kazanarak adını gruplara yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 15:50
Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Beşiktaş - Dinamo Kiev maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna grup aşamasından devam etmek isteyen Beşiktaş ile Dinamo Kiev play-off turunda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı ne zaman? BJK maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - DINAMO KIEV MAÇI NE ZAMAN? BJK MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Dinamo Kiev maçı 31 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - DINAMO KIEV MAÇI CANLI İZLE

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