Sizin işiniz sahada

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş dünkü idman öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu. Dinamo Kiev ile oynayacakları karşılaşma hakkında konuşan usta hoca, "İyi bir hız ve seri yakaladık. Bunu korumak bizim görevimiz. Taraftarın bizden beklentisi büyük ve büyük hedefler için önce Avrupa'da devam etmemiz gerekiyor" diye konuştu. Pendikspor karşılaşmasından sonra yaşanmaya başlayan hakem hataları ile ilgili de konuşan tecrübeli çalıştırıcı "Sizin işiniz her zaman sahada. Siz burada kazandıktan sonra dışarda ne olduğunun hiçbir önemi yok. Tartışmalar başkalarının işi" ifadelerini kullandı. Güneş son olarak çalışarak kendini gösteren her oyuncunun formayı mutlaka giyeceğini de sözlerine ekleyerek "Kimin oynayacağına ben değil siz karar vereceksiniz. Kendini geliştiren formayı giyer" yorumunda bulundu.

Kiev maçında sakatlanan ve rövanş maçında oynayamayacak olan Masuaku'nun yerine büyük ihtimalle Onur Bulut görev yapacak. Güneş'in Masuaku'nun yokluğunda bu bölgede Onur'u oynatmayı düşünüyor. Bir ihtimal olarak da Rosier solda, Onur sağ bekte oynayabilir.