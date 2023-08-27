TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Davinson Sanchez hamlesi!

Transfer dönemi açıldığından bu yana öncelikli takviye gerektiren mevkiler arasında yer alan stopere Amartey transfer edilmişti. Ancak siyah beyazlılar, bu bölgeye bir oyuncu daha almak için çalışmalarını sıkı şekilde sürdürüyor ve geniş bir aday listesi bulunuyor. Pek çok isimle temasta olan siyah beyazlıların sürpriz bir oyuncunun peşinde olduğu ortaya çıktı. Bu adayın da Tottenham'da forma giyen Davinson Sanchez olduğu kaydedildi. İngiliz ekibinin kadrosunda 7 stoper bulunduğu için takımda düşünülmeyen 27 yaşındaki Kolombiyalı için sıkı pazarlıklar sürüyor.

HAVA TOPLARI

Gelen haberlere göre tecrübeli futbolcu için İngiliz ekibi Tottenham'ın kapıyı 10 milyon euro'dan açtığı, Beşiktaş'ın ise rakamı rakamı 8 milyon Euro'ya indirdi ve 7 milyon euro'ya bitirmek için çaba harcandığı dile getirildi. Piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan Davinson Sanchez daha önce Ajax ve Atletico Nacional takımlarında da forma giydi. Kamerun milli takımında 54 maça çıkıp 1 gol kaydetti. 1.87 boyundaki futbolcu hava toplarındaki hakimiyeti ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.