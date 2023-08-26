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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl için hazırladığı teklif ortaya çıktı!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, rotayı geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl'e çevirdi. Siyah-beyazlıların, tecrübeli oyuncu için hazırladığı teklif ortaya çıktı. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 11:38
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl için hazırladığı teklif ortaya çıktı!

Beşiktaş yönetimi, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl için şartlarını zorluyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl için hazırladığı teklif ortaya çıktı!

Alanyaspor ile görüşmeler yeniden hız kazanırken; Beşiktaş'ın transferi 1 milyon euro bonservis bedeliyle bitirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl için hazırladığı teklif ortaya çıktı!

Siyah-beyazlılar 4 eşit taksit talep ettiler.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl için hazırladığı teklif ortaya çıktı!

TAYFUR BİNGÖL KİMDİR?

11 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başladı. Hacettepe, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Alanyaspor, Göztepe, Bursaspor gibi takımlarda forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'ın Tayfur Bingöl için hazırladığı teklif ortaya çıktı!

Sol bekte forma giyen Tayfur Bingöl, orta sahanın solunda da oynayabiliyor. 1.80 cm boyundaki tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.7 milyon euro...

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