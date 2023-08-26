Jamaal Lascelles harekatı başladı

Beşiktaş'ın stoper adayları listesine son giren isim Jamaal Lascelles oldu. Sky Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, Newcastle forması giyen 29 yaşındaki İngiliz stoper Jamaal Lascelles'a teklifte bulunuyor. Siyah-beyazlıların hafta sonunda İngiliz oyuncu ve kulübüyle resmi olarak görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Hem sağ hem de sol stoperde görev yapabilen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 1.88 boyundaki yıldız; kariyeri boyunca 302 resmi maçta görev yaptı. 19 gol atan İngiliz futbolcu, 5 de asisti yaparken toplamda 24 gole direkt olarak katkı sağladı.