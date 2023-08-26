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Fatih Karagümrük Kerem Atakan Kesgin'i kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i bir yıllığına kiraladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 11:21 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 11:49
Fatih Karagümrük Kerem Atakan Kesgin'i kiraladı

VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş forması giyen Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak kadroya dahil edildiği belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i kiralık olarak kadromuza kattık. Çeşitli yaş kategorilerinde birçok kez milli formayı giyme başarısı gösteren Kerem Atakan Kesgin'e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz."

Beşiktaş'ın geçen sezon başında Sivasspor'dan kadrosuna dahil ettiği Kerem Atakan Kesgin, geçen sezon siyah-beyazlı formayla 12 resmi maçta 402 dakika süre aldı.

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