BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da son aday Jamaal Lascelles oldu!

Beşiktaş'ın stoper adayları listesine son giren isim Jamaal Lascelles oldu.
Beşiktaş'ın stoper adayları listesine son giren isim Jamaal Lascelles oldu.
Sky Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, Newcastle forması giyen 29 yaşındaki İngiliz stoper Jamaal Lascelles'a teklifte bulunuyor.
Siyah-beyazlıların hafta sonunda İngiliz oyuncu ve kulübüyle resmi olarak görüşmelere başlayacağı ifade edildi.
Hem sağ hem de sol stoperde görev yapabilen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 1.88 boyundaki yıldız; kariyeri boyunca 302 resmi maçta görev yaptı.
19 gol atan İngiliz futbolcu, 5 de asisti yaparken toplamda 24 gole direkt olarak katkı sağladı.