Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da son aday Jamaal Lascelles oldu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da son aday Jamaal Lascelles oldu!

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Kadrosuna takviye çalışmalarına devam eden Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlıların, listesine aldığı son isim Jamaal Lascelles oldu. (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 10:13
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da son aday Jamaal Lascelles oldu!

Beşiktaş'ın stoper adayları listesine son giren isim Jamaal Lascelles oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da son aday Jamaal Lascelles oldu!

Sky Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, Newcastle forması giyen 29 yaşındaki İngiliz stoper Jamaal Lascelles'a teklifte bulunuyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da son aday Jamaal Lascelles oldu!

Siyah-beyazlıların hafta sonunda İngiliz oyuncu ve kulübüyle resmi olarak görüşmelere başlayacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da son aday Jamaal Lascelles oldu!

Hem sağ hem de sol stoperde görev yapabilen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 1.88 boyundaki yıldız; kariyeri boyunca 302 resmi maçta görev yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da son aday Jamaal Lascelles oldu!

19 gol atan İngiliz futbolcu, 5 de asisti yaparken toplamda 24 gole direkt olarak katkı sağladı.

DİĞER
Son dakika haberi: Dominik Livakovic transferinde şoke eden gerçek! İşte aylar süren operasyonun perde arkası...
Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü! Başkan Recep Tayyip Erdoğan kutalmalara katılacak
F.Bahçe'den istediği oyuncu belli oldu!
Ayrılmak istediğini yönetime bildirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kara Kartal Barça'nın yıldızına göz dikti!
Beşiktaş'ta stopere İngiliz kule!
İstanbul namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 26 AĞUSTOS | Hafta sonu sizi neler bekliyor? - Aşk ve aile ilişkilerine dikkat!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'da savunmaya sürpriz aday! Kartal'da savunmaya sürpriz aday! 10:13
F.Bahçe'de yaprak dökümü sürüyor! F.Bahçe'de yaprak dökümü sürüyor! 10:05
Trabzonspor - Rizespor maçı saat kaçta? Trabzonspor - Rizespor maçı saat kaçta? 10:05
Mbappe'den Real Madrid ısrarı! Mbappe'den Real Madrid ısrarı! 09:58
F.Bahçe'den istediği oyuncu belli oldu! F.Bahçe'den istediği oyuncu belli oldu! 09:32
Ayrılmak istediğini yönetime bildirdi! Ayrılmak istediğini yönetime bildirdi! 08:22
Daha Eski
Kanarya'nın yıldızına İtalya'dan ilgi mektubu! Kanarya'nın yıldızına İtalya'dan ilgi mektubu! 07:45
Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu! Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu! 01:21
Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu! Serdar Dursun'un yeni takımı belli oldu! 01:05
Bellingham Real Madrid'e 3 puanı getirdi! Bellingham Real Madrid'e 3 puanı getirdi! 00:29
Bellingham Real Madrid'e 3 puanı getirdi! Bellingham Real Madrid'e 3 puanı getirdi! 00:29
Konyaspor evinde 3 puanı aldı! Konyaspor evinde 3 puanı aldı! 00:14